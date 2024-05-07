Экс-наставник «Спартака» вошел в топ-5 действующих тренеров мира

Британский портал FourFourTwo составил рейтинг 50 лучших действующих тренеров в мировом футболе. Первое место рейтинга досталось испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле, который работает в английском «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» являются действующим победителем Лиги чемпионов, пять раз становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок Англии.

Пятое место в рейтинге занял испанец Унаи Эмери, который сейчас возглавляет английскую «Астон Виллу». В сезоне-2023/24 бирмингемцы занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и вышли в полуфинал Лиги конференций. Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».