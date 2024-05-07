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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-наставник «Спартака» вошел в топ-5 действующих тренеров мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг.

Спартак
Источник: Reuters

Британский портал FourFourTwo составил рейтинг 50 лучших действующих тренеров в мировом футболе. Первое место рейтинга досталось испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле, который работает в английском «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» являются действующим победителем Лиги чемпионов, пять раз становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок Англии.

Пятое место в рейтинге занял испанец Унаи Эмери, который сейчас возглавляет английскую «Астон Виллу». В сезоне-2023/24 бирмингемцы занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и вышли в полуфинал Лиги конференций. Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий сборную Италии, располагается на 41-й строчке.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
  2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
  3. Хаби Алонсо («Байер»);
  4. Карло Анчелотти («Реал»);
  5. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
  6. Микель Артета («Арсенал»);
  7. Симоне Индзаги («Интер»);
  8. Луис Энрике («ПСЖ»);
  9. Диего Симеоне («Атлетико»);
  10. Юлиан Нагельсман (сборная Германии).

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