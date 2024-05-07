Экс-футболист ЦСКА Жо арестован в Бразилии за неуплату алиментов

Источник: ФК «Амазонас»

Как сообщает Globo, 37-летний нападающий бразильского клуба «Амазонас» арестован полицией за неуплату алиментов бывшей жене. Жо был задержан 6 мая в городе Кампинас перед гостевым матчем второго по силе дивизиона чемпионата страны с командой «Понте Прета».

«Ордер на арест был выдан в одном из городов штата Баия за довольно небольшой долг. 7 мая он должен быть выплачен, мы надеемся, что его освободят», — заявил адвокат Артур Эугенио Матиас, к услугам которого обратился клуб.

Жо играл за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе красно‑синих бразилец провел 53 матча в РПЛ, в которых забил 30 голов. Жо стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2008 году Жо заключил контракт с английским клубом «Манчестер Сити». Таке нападающий выступал за такие клубы как «Эвертон», «Галатасарай», бразильские «Коринтианс», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро» и «Сеару», «Аль-Шабаб» из ОАЭ, японский «Нагоя Грампус», китайский «Цзянсу Сунин» и «Аль-Джабалайн» из Саудовской Аравии.

В составе сборной Бразилии Жо провел 20 матчей, забил 5 голов, стал победителем Кубка конфедераций 2013 года и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине 2008 года.