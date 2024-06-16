УЕФА открыл дело против Албании за поведение болельщиков
15 июня сборная Албании в первом своем матче на Евро-2024 уступила действующим чемпионам Европы из Италии.
15 июня сборная Албании в первом своем матче на Евро-2024 уступила действующим чемпионам Европы из Италии.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Албании за поведение болельщиков на матче чемпионата Европы с итальянцами. Албанские болельщики бросали на поле посторонние предметы, использовали пиротехнику, выбегали на поле и демонстрировали провокационные сообщения.
Матч первого тура группового этапа между сборными Италии и Албании прошел в Дортмунде и завершился победой итальянцев со счетом 2:1. Футболист сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, побив рекорд Дмитрия Кириченко, установленный на Евро-2004.
В следующем матче на турнире сборная Албании сыграет с командой Хорватии, накануне с разгромным счетом уступившей испанцам. Встреча пройдет 19 июня в Гамбурге.
Сборная Албании во второй раз в своей истории играет на чемпионате Европы. На Евро-2016 во Франции «орлы» заняли третье место в группе A, уступив командам Франции и Швейцарии, но опередив сборную Румынии.