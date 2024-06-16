УЕФА открыл дело против Албании за поведение болельщиков

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Албании за поведение болельщиков на матче чемпионата Европы с итальянцами. Албанские болельщики бросали на поле посторонние предметы, использовали пиротехнику, выбегали на поле и демонстрировали провокационные сообщения.

Матч первого тура группового этапа между сборными Италии и Албании прошел в Дортмунде и завершился победой итальянцев со счетом 2:1. Футболист сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, побив рекорд Дмитрия Кириченко, установленный на Евро-2004.

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В следующем матче на турнире сборная Албании сыграет с командой Хорватии, накануне с разгромным счетом уступившей испанцам. Встреча пройдет 19 июня в Гамбурге.