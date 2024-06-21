На Евро раскупили розовые футболки Германии с фамилией Крооса

Ранее полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что завершит карьеру после Евро-2024.

«Как я всегда говорил: “Реал Мадрид” есть и будет моим последним клубом. Я принял решение, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы», — привел заявление футболиста журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.

В минувшем сезоне Кроос в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. За сборную Германии 34-летний футболист провел 111 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 21 результативную передачу. В 2014 году Кроос стал чемпионом мира. Также он является бронзовым призером ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

Несколько дней назад Немецкий футбольный союз подтвердил, что розовый комплект побил рекорд по количеству проданных гостевых футболок за всю историю с момента презентации и до начала чемпионата Европы.

Евро-2024 предпоследний крупный турнир для сборной Германии и технического спонсора команды Аdidas. С 2027 года новым спонсором немцев станет Nike.

Сборная Германии досрочно вышла из группы на проходящем в стране континентальном первенстве.