Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

«Как я всегда говорил: “Реал Мадрид” есть и будет моим последним клубом. 17 июля 2014 года — день моего перехода в “Реал”, который изменил мою жизнь. Не только как футболиста, но и как человека. Это было началом новой главы в самом большом клубе мира. Спустя 10 лет, в конце этого сезона, эта глава подойдет к концу.



Я принял решение, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Я счастлив и горжусь тем, что смог выбрать правильное время для этого решение и смог сделать это сам. Моей целью всегда было уйти на пике карьеры. Теперь все мои мысли о 15-м Кубке чемпионов. Hala Madrid!» — сказано в заявлении футболиста.