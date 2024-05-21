Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не будет продлевать контракт с мадридским «Реалом» и завершит карьеру ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не будет продлевать контракт с мадридским «Реалом» и завершит карьеру ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
34-летний футболист объявил, что повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы, который пройдет на его родине в Германии.
«Как я всегда говорил: “Реал Мадрид” есть и будет моим последним клубом. 17 июля 2014 года — день моего перехода в “Реал”, который изменил мою жизнь. Не только как футболиста, но и как человека. Это было началом новой главы в самом большом клубе мира. Спустя 10 лет, в конце этого сезона, эта глава подойдет к концу.
Я принял решение, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Я счастлив и горжусь тем, что смог выбрать правильное время для этого решение и смог сделать это сам. Моей целью всегда было уйти на пике карьеры. Теперь все мои мысли о 15-м Кубке чемпионов. Hala Madrid!» — сказано в заявлении футболиста.
Кроос является воспитанником ростокской «Ганзы». С 2007 по 2014 год он выступал за «Баварию», за которую провел 205 матчей, забив 24 мяча и сделав 49 голевых передач. С мюнхенцами он выигрывал Лигу чемпионов, трижды побеждал в Бундеслиге, трижды становился обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Германии.
Летом 2014 года Кроос перешел в мадридский «Реал» за 25 млн евро. С мадридцами он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза побеждал в Ла Лиге, один раз становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка Испании. За мадридский клуб Кроос провел 463 матча, в которых забил 28 мячей и сделал 98 голевых передач.
Также на счету Крооса 108 матчей за национальную сборную Германии, в которых он забил 17 мячей и сделал 21 голевую передачу. В 2014 году он стал чемпионом мира. Также он является бронзовым призером ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.