Милота дня: Девочка влюбленным взглядом смотрит на Роналду

Маленькая девочка, выводившая игроков на поле, гладит футболиста и влюбленным взглядом смотрит на Криштиану Роналду. Португальский футболист смущенно улыбается ей в ответ.

22 июня сборная Португалии разгромила Турцию на Евро-2024 и вышла в плей-офф с первого места в группе F.

39-летний Криштиану Роналду установил несколько рекордов в матче. Ранее Роналду установил рекорд по количеству участий в чемпионатах Европы. Нынешний турнир стал шестым в его карьере.