Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро

Из 12 ударов Криштиану только пять пришлись в створ ворот. По 10 раз пробили Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Кай Хаверц (Германия), Александр Митрович (Сербия) и Кристиан Эриксен (Дания).

Криштиану Роналду, для которого нынешний Евро стал шестым по счету, пока не смог отличиться на турнире. В его активе одна голевая передача в матче со сборной Турции (3:0) — Роналду вышел один на один с вратарем соперника, но предпочел выкатить мяч Бруну Фернандешу.