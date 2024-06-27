Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро
Капитан сборной Португалии в трех матчах ударил по воротам 12 раз.
Капитан сборной Португалии в трех матчах ударил по воротам 12 раз.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года.
Из 12 ударов Криштиану только пять пришлись в створ ворот. По 10 раз пробили Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Кай Хаверц (Германия), Александр Митрович (Сербия) и Кристиан Эриксен (Дания).
Криштиану Роналду, для которого нынешний Евро стал шестым по счету, пока не смог отличиться на турнире. В его активе одна голевая передача в матче со сборной Турции (3:0) — Роналду вышел один на один с вратарем соперника, но предпочел выкатить мяч Бруну Фернандешу.
Сборная Португалия заняла первое место в группе F. В ⅛ финала Евро-2024 команда Роберто Мартинеса сыграет со сборной Словении. Матч состоится 1 июля во Франкфурте-на-Майне.