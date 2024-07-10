Где его 16 лет

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

Немецкому чемпионату Европы, как бы он ни завершился, уже обеспечено особенное место в истории благодаря испанцу Ламину Ямалю и его голу в первом полуфинале в ворота сборной Франции, обыгранной самой яркой командой первенства со счетом 2:1. В 16 лет на крупнейших футбольных турнирах еще никому, даже королю футбола Пеле, забивать не удавалось. И еще никому не удавалось в возрасте испанского вундеркинда показывать игру настолько зрелую и полезную, чтобы даже такой роскошный и сложный удар смотрелся ее вполне органичной составляющей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После мюнхенского полуфинала чемпионата Европы вообще-то очень любопытно было бы забраться в голову Дани Ольмо, узнать, что чувствует игрок в такой ситуации, в какой оказался он. Из-за травмы сломанного Тони Кроосом в четвертьфинале Педри ты впервые на чемпионате выходишь в стартовом составе в важном матче (первый выход случился в заключительной встрече группового этапа против албанцев, проведенной уже не нуждавшейся в очках сборной Испании резервом). Ты играешь прекрасно. Ты забиваешь свой третий гол на первенстве, чудесный гол, изящно, буквально одним легким касанием оставляя в дураках Орельена Чуамени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288700&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победный, кстати, гол, что добавляет ему ценности: после него испанцы ведь вышли вперед и преимущество не разбазарили. То есть по всем признакам именно ты герой полуфинала.

Но о тебе почти не вспоминают, а все вокруг упирается в партнера по сборной, правого вингера. По телевидению — бесконечные повторы эпизода, в котором испанцы сравняли открытый Рандалем Коло Муани счет.

Ламин Ямаль и Адриен Рабьо, кажется, здорово задевший испанца словами насчет того, что в матче с французской командой ему, если он хочет выиграть, «придется сделать больше, чем обычно», сходятся перед штрафной, и испанец, не имея ни времени, ни пространства для разбега и не желая их выцарапывать, бьет практически с места. А дальше — красивый полет мяча по крутой дуге, упирающейся в девятку, и тоже красивый, но все-таки бесполезный полет голкипера Майка Меньяна.

В газетах, испанских и зарубежных, — фото Ямаля, бог знает какие по счету пересказы его биографии, в которые все время вплетаются какие-то новые подробности. Пару дней назад, например, выяснилось, что однажды, когда тот был младенцем, его довелось искупать самому Лионелю Месси. От сюжета отдает чем-то чуть ли не библейским.

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

На BBC вошедшие в раж эксперты вспоминают величайшие голы в истории чемпионатов Европы и соглашаются, что гол Ямаля французам — в числе величайших. В одном ряду, скажем, с тем, которым добил советскую сборную здесь же, в Мюнхене, в финале чемпионата Европы 1988 года голландец Марко ван Бастен, вдруг шарахнувший с лету, от лицевой, фактически с нулевого угла над Ринатом Дасаевым. Такое же божественное озарение.

Ну или «озарение гения», как говорил после матча испанский тренер Луис де ла Фуэнте, тоже забывший про существование Дани Ольмо и его шедевра. Да и всех других своих замечательных футболистов, кроме одного-единственного. Но что поделаешь, если событие так цепляло.

История футбола знала не так уж мало вундеркиндов, в нежном — когда большинство ровесников еще не определились с будущей профессией — возрасте не просто принимавших участие в крупнейших турнирах, а заметных на них, поражавших чужие ворота и не ушедших после этого в тень. А уходили тоже многие. И после матча испанцев с французами эти фамилии — Тостао, Майкл Оуэн, Уэйн Руни, Кришитану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Гави, разумеется, снова мелькали повсюду, раз уж появился прекрасный повод. Но в том-то и штука, что случай Ламина Ямаля все равно и на таком фоне выглядел чересчур особенным.

В 16 на топовом турнире из этого списка не играл никто: все, как ни крути, были постарше — чуть-чуть или прилично, на пару-тройку лет. И все успели уже как следует повариться в профессиональном футболе, на элитном уровне.

А Ламин Ямаль дебютировал в основной команде «Барселоны» лишь весной 2023 года, и мир, по сути, узнал о нем несколько месяцев назад. Но главное, может, даже не в стремительности взлета, а в том, как играет Ямаль, в том, что, строго говоря, какой бы эффект ни произвел его гол испанцам, он смотрелся исключительно логичной и органичной, что ли, составляющей его выступления на чемпионате в целом.

Выступления, которое шокировало не столько дерзостью и свежестью, теми качествами, что прежде всего ассоциируются с юностью, сколько мудростью, тонкостью, уверенностью в себе и щедростью, материализовавшимися, в частности, еще до полуфинального подвига в три голевые передачи. «Он играет так, будто у него уже огромный опыт», — Луис де ла Фуэнте, похоже, идеально сформулировал соль феномена Ямаля.

И в этом смысле бок о бок с ним можно поставить единственную футбольную легенду. На чемпионат мира 1958 года в Швеции Пеле приехал, отыграв за «Сантос» пару неполных сезонов, игроком, про которого толком никто ничего не знал. А на мировом первенстве превратился в одного из лидеров «золотой» сборной, дефицита талантов в нападении, строго говоря, не испытывавшей.

Но все же будущий король футбола свой первый на мировом первенстве гол — валлийцам — забил, когда ему было 17 лет и 239 дней. Ямалю 17 исполнится в субботу, за сутки до финала, в котором испанцы в Берлине встретятся с победителем закончившегося сегодня поздно ночью по московскому времени полуфинального матча между англичанами и голландцами. Короля он уже в чем-то обставил.