Отец Ямаля показал фото маленького сына с Месси

Напомним, Месси находился в системе каталонского клуба с 2002 по 2021 год. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 778 матчах за взрослую команду «Барселоны», в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

16-летний Ямаль находится в системе сине-гранатовых с 2021 года. За это время он сыграл в 51 матче за взрослую команду «Барселоны», в которых забил семь голов и сделал 10 ассистов. На текущий момент нападающий в составе сборной Испании выступает на чемпионате Европы — 2024.