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4 июля, источник: Чемпионат.com

Отец Ямаля показал фото маленького сына с Месси

Отец крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля в своей социальной сети поделился фотографией ещё со всем маленького сына и бывшего футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси.

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Напомним, Месси находился в системе каталонского клуба с 2002 по 2021 год. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 778 матчах за взрослую команду «Барселоны», в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

16-летний Ямаль находится в системе сине-гранатовых с 2021 года. За это время он сыграл в 51 матче за взрослую команду «Барселоны», в которых забил семь голов и сделал 10 ассистов. На текущий момент нападающий в составе сборной Испании выступает на чемпионате Европы — 2024.

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