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3 октября, источник: Vesti.kz

Официально объявлено о бое Алимханулы за титул чемпиона мира

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО) официально проведет первую защиту титула WBO в бою с британцем Дэнзелом Бентли (17−1−1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort.

Напомним, что 29-летний Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31−0, 19 KO) перешел во второй средний вес, тем самым избежав поединка с казахстанцем.

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