Боксер Альварес в четвертый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у соотечественника Хайме Мунгии единогласным решением судей — 117:110, 116:111, 115:112.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241329&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

33-летний Альварес в четвертый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2021 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF). В следующем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. А затем трижды защитил звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг, победив казахстанца Геннадия Головкина, британца Джона Райдера и американца Джермелла Чарло. В послужном списке мексиканца теперь 61 победа (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем — в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

27-летний Мунгия потерпел первое поражение в карьере при 43 победах (34 нокаутом). В 2018—2019 годах он владел титулом чемпиона мира WBO в весе до 69,9 кг, пять раз его защитив.