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08:37 (мск), источник: ТАСС

Боксер Альварес в четвертый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

Мексиканец победил соотечественника Хайме Мунгию единогласным решением судей.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у соотечественника Хайме Мунгии единогласным решением судей — 117:110, 116:111, 115:112.

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33-летний Альварес в четвертый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2021 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF). В следующем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. А затем трижды защитил звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг, победив казахстанца Геннадия Головкина, британца Джона Райдера и американца Джермелла Чарло. В послужном списке мексиканца теперь 61 победа (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем — в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

27-летний Мунгия потерпел первое поражение в карьере при 43 победах (34 нокаутом). В 2018—2019 годах он владел титулом чемпиона мира WBO в весе до 69,9 кг, пять раз его защитив.

В настоящее время званием абсолютного чемпиона мира также владеют японец Наоя Иноуэ (до 55,2 кг) и американец Теренс Кроуфорд (до 66,68 кг).

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