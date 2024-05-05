Биволу нашли соперника. Небитый ливиец удивит российского чемпиона

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого должен был стать долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. К сожалению, первый был вынужден сняться из-за травмы, выступить на турнире не сможет. Поэтому организаторы были вынуждены в срочном порядке искать для Бивола нового оппонента. И они очень быстро справились с поставленной задачей.

Бивол продолжает подготовку к событию. Более того, он намеревался заранее прибыть в Саудовскую Аравию, чтобы максимально подготовиться к поединку. Поэтому теперь срывать весь лагерь и сдвигать все сроки было бы обидно. Кроме того, потенциальные соперники оказались заняты. Сауль Альварес буквально накануне разбил Хайме Мунгию и защитил свой статус «Абсолюта». А Александр Гвоздик и Дэвид Бенавидес выйдут в ринг через две недели после события в Эр-Рияде. Поэтому они уже готовятся провести претендентский бой. И организаторам пришлось постараться, чтобы найти варианты.

Согласно информации ESPN, новым соперником россиянина станет Малик Зинад. Не верить такому инсайду сложно. А всё потому, что именно они первыми сообщили, что Артур получил повреждение. Видимо, корреспондент Майк Коппинджер находится в самом эпицентре событий и оперативно сообщает всю самую свежую информацию. Поэтому можно смело ждать, что оппонентом Бивола станет именно ливиец.

30-летний Зинад имеет профессиональный рекорд 22−0. Родился в Ливии, но там был запрещён бокс, поэтому ему пришлось тренироваться нелегально. Отец Малика тренировал парня в подвале. Лишь в 2011 году семья перебралась в Мальту, где появилась возможность заниматься спокойно и оттачивать своё мастерство. А в 2015 году стартовала профессиональная карьера Зинада.

Пока боец остаётся непобеждённым, стабильно колотит своих оппонентов. Но, конечно, уровень его оппозиции был довольно низким. При этом в сентябре 2016 года Малик нокаутировал венгра Аттилу Палко и завоевал вакантный титул WBF International в полутяжелом весе. На этом успехи Зинада не закончились. Он успел провести защиту, а затем завоевал ещё и локальный пояс чемпиона WBC в полутяжёлом весе в Средиземноморском регионе.

А ещё скиллы Малика высоко оценил Тим Цзю: «Хороший бой. На днях видел Малика вживую. У него есть отличные козыри, но Дмитрий — это более высокий уровень. Будет интересно».

Последний раз спортсмен бился совсем недавно — 24 апреля в Австралии. Там он победил Джерома Пампеллоне решением большинства судей и стал вторым номером рейтинга IBF. Всего же за 22 поединка он нокаутировал соперников 16 раз. Поэтому можно говорить, что Малик похож стилистически на Бетербиева. Конечно, Зинад вряд ли обладает такими же скиллами. Но при этом он может стать отличной репетицией перед боем с Артуром.

Бивол получил нового соперника, подготовку к которому даже не нужно особенно менять. Стилистически Малик похож на Бетербиева, поэтому будет полностью его копировать. Конечно, особенной интриги в этом поединке мы вряд ли дождёмся. Всё-таки по уровню Дмитрий находится в другой галактике. Но посмотреть за попытками амбициозного боксёра навязать россиянину сопротивление будет очень интересно. И есть ощущение, что ливиец может удивить.