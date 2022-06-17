«Открываем сезон»: Медведева блеснула фигурой в купальнике
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию в купальнике в своих социальных сетях.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию в купальнике в своих социальных сетях.
Спортсменке 22 года, она не выступала в профессиональных соревнованиях с сезона-2019/20.
Спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной победительницей чемпионатов Европы.