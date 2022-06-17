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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Открываем сезон»: Медведева блеснула фигурой в купальнике

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию в купальнике в своих социальных сетях.

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Спортсменке 22 года, она не выступала в профессиональных соревнованиях с сезона-2019/20.

Спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной победительницей чемпионатов Европы.

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