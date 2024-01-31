Фигуристка Синицина одной фразой ответила на лишение золота Олимпиады-2022 из-за скандала с Валиевой
Российская фигуристка Виктория Синицина коротко отреагировала на лишение золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Российская фигуристка Виктория Синицина коротко отреагировала на лишение золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Вчера сборная России была сдвинута с первого на третье место в команднике ОИ-2022 из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой.
«Из наших сердец это не забрать», — написала Синицина в социальных сетях, прикрепив командное фото российских фигуристов с Олимпиады.
Виктория Синицина выступала в танцах на льду в паре со своим супругом Никитой Кацалаповым.