Фигуристка Синицина одной фразой ответила на лишение золота Олимпиады-2022 из-за скандала с Валиевой

Вчера сборная России была сдвинута с первого на третье место в команднике ОИ-2022 из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой.

«Из наших сердец это не забрать», — написала Синицина в социальных сетях, прикрепив командное фото российских фигуристов с Олимпиады.