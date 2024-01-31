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17:32 (мск), источник: Sport24

Фигуристка Синицина одной фразой ответила на лишение золота Олимпиады-2022 из-за скандала с Валиевой

Российская фигуристка Виктория Синицина коротко отреагировала на лишение золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

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Вчера сборная России была сдвинута с первого на третье место в команднике ОИ-2022 из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой.

«Из наших сердец это не забрать», — написала Синицина в социальных сетях, прикрепив командное фото российских фигуристов с Олимпиады.

Виктория Синицина выступала в танцах на льду в паре со своим супругом Никитой Кацалаповым.

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