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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Петросян о Медведевой: «Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво»

— Ты часто говоришь, что восхищаешься Евгенией Медведевой. Она твой кумир в спорте?

Петросян о Медведевой: «Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво» | Источник: Sports.Ru

— Не то что бы кумир. Просто Женя мне была очень симпатична как фигуристка. Когда я была маленькой, как раз Женя каталась. Ее программы я знала практически наизусть.

Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво. Всегда переживала за нее, поддерживала, даже когда мы не были знакомы.

Почему-то именно она была мне ближе всех, и я ее выделяю, хотя мне многие нравятся, — сказала Петросян.

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