Петросян о Медведевой: «Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво» | Источник: Sports.Ru

— Не то что бы кумир. Просто Женя мне была очень симпатична как фигуристка. Когда я была маленькой, как раз Женя каталась. Ее программы я знала практически наизусть.

Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво. Всегда переживала за нее, поддерживала, даже когда мы не были знакомы.