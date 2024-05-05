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16:30 (мск), источник: Sport24

Валиеву и Щербакову удалили из базы данных действующих фигуристок

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова оказались удалены из базы данных «Спорт вокруг» в качестве действующих спортсменок.

Валиеву и Щербакову удалили из базы данных действующих фигуристок | Источник: Sport24

«Спорт вокруг» сотрудничает с несколькими федерациями, включая Федерацию фигурного катания Москвы.

В перечне спортсменов, занимающихся фигурным катанием (более 11 тысяч имен), Валиева и Щербакова перенесены в категорию «бывшие спортсмены».

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за травмы колена, а в сезоне-2023/24 испытывала проблемы со здоровьем. В марте 2024-го она перенесла операцию на лодыжке. Валиева ранее была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

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