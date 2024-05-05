Валиеву и Щербакову удалили из базы данных действующих фигуристок

В перечне спортсменов, занимающихся фигурным катанием (более 11 тысяч имен), Валиева и Щербакова перенесены в категорию «бывшие спортсмены».

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за травмы колена, а в сезоне-2023/24 испытывала проблемы со здоровьем. В марте 2024-го она перенесла операцию на лодыжке. Валиева ранее была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.