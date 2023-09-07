«Не все были в форме». Адиев разобрал поражение сборной Казахстана и рассказал о проблемах с составом

Встреча прошла сегодня, 7 сентября, на «Астана Арене» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

На послематчевой пресс-конференции Адиев отметил, что матч мог завершиться ничьей.

"Мы планировали, что будем сегодня по-разному играть — начнем матч по одной схеме, а продолжим по другой. Хотели перебить их действия. В первом тайме Аймбетов должен был находиться высоко, из-под него должны были люди выбегать. Во втором тайме хотели за счет Оразова и Самородова разгонять атаки. 3−6−1 выходили играть с ромбом в центре поля. Потому что у них есть определенный класс в центре поля. Задача была отодвинуть центрального защитника от опорных, порвать там игру.

Проиграли — какой счет на табло, то игра и отражает. Но игра катилась к ничьей. Были и у них моменты, и у нас. По ходу игры у меня было такое ощущение, что игра ничьей закончится. Но мы пропустили гол и не использовали свои моменты.

Почему был один нападающий в заявке? Мы в чемпионате не видим, кто сможет сделать игру. Есть Аймбетов чистый номер. Их нет, мы ищем, поэтому так и играем.

Мы хотели в центре поля перебить соперника. Что-то удавалось, что-то нет. Хотели переиграть тактически.

Надо за ночь сделать анализ прошедшей игры и завтра сделать план на матч с Северной Ирландией. Конечно, после поражения будем вносить коррективы.

Все соперники тяжелые, все теряют очки. Конечно, мы хотели порадовать болельщиков, сегодня столько людей пришли нас поддержать. Но нужно уметь принимать поражения. Конечно, неприятно. Особенно мне, как главному тренеру.

Если вы смотрели матчи, вы заметили, что не все ребята в той форме, в которой нам хотелось бы. Не все футболисты были в состоянии, как в тот приезд. Поэтому старались маневрировать заменами", — сказал Адиев.