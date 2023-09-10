Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана по футболу
Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана и поблагодарил столичных волонтеров и активистов, передают Vesti.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана и поблагодарил столичных волонтеров и активистов, передают Vesti.kz.
Токаев опубликовал пост на своей странице в соцсетях.
«С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков. Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из “Астана Жастары” и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью», — написал Глава государства.
У Казахстана после шести сыгранных матчей 12 очков. В сентябрьских играх подопечные Магомеда Адиева сначала проиграли Финляндии (0:1), а затем победили сборную Северной Ирландии (1:0).