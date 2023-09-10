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21:40 (мск), источник: Vesti.kz

Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана по футболу

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана и поблагодарил столичных волонтеров и активистов, передают Vesti.kz.

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Источник: Пресс-служба Акорды

Токаев опубликовал пост на своей странице в соцсетях.

«С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков. Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из “Астана Жастары” и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью», — написал Глава государства.

У Казахстана после шести сыгранных матчей 12 очков. В сентябрьских играх подопечные Магомеда Адиева сначала проиграли Финляндии (0:1), а затем победили сборную Северной Ирландии (1:0).

Казахстан
1:0
Первый тайм: 1:0
Северная Ирландия
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