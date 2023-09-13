Футболисты сборной Беларуси проиграли в квалификации Евро-2024

В матче 6-го тура квалификационной группы I белорусы уступили в Тель-Авиве команде Израиля — 0:1. Начало игры прошло с преимуществом хозяев поля, которые много атаковали, но поразить ворота Максима Плотникова не смогли. Белорусы постепенно освоились и провели несколько опасных контратак, однако мяч в цель не попал. После перерыва израильтяне продолжали атаковать и на 4-й компенсированной минуте Габи Каничовский забил победный мяч. В матче первого круга соревнований белорусские футболисты проиграли израильтянам в Будапеште с результатом 1:2. Кроме этого, сборная Беларуси победила команду Косово (2:1), разошлась миром с Андоррой (0:0) и потерпела поражения от Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).