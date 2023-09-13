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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
01:10 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси проиграли в квалификации Евро-2024

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели четвертое поражение в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Израиль
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Источник: БЕЛТА

В матче 6-го тура квалификационной группы I белорусы уступили в Тель-Авиве команде Израиля — 0:1. Начало игры прошло с преимуществом хозяев поля, которые много атаковали, но поразить ворота Максима Плотникова не смогли. Белорусы постепенно освоились и провели несколько опасных контратак, однако мяч в цель не попал. После перерыва израильтяне продолжали атаковать и на 4-й компенсированной минуте Габи Каничовский забил победный мяч. В матче первого круга соревнований белорусские футболисты проиграли израильтянам в Будапеште с результатом 1:2. Кроме этого, сборная Беларуси победила команду Косово (2:1), разошлась миром с Андоррой (0:0) и потерпела поражения от Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).

В другом матче 6-го тура швейцарцы разгромили в Сьоне андоррцев — 3:0.

Положение команд: Швейцария — 14 очков, Израиль — 11, Румыния — 9, Беларусь — 4, Косово — 4, Андорра — 2.

Матчи следующего тура состоятся 12 октября: Беларусь — Румыния, Израиль — Швейцария, Андорра — Косово.

Израиль
1:0
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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