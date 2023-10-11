Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Латвия
Армения
Футбол. Сборные
12.10
Россия
Камерун
Футбол. Сборные
12.10
Черногория
Ливан
Футбол. Сборные
12.10
Грузия
Таиланд
Футбол. Сборные
12.10
Швеция
Молдавия
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
12.09
Норвегия
Грузия
21
12.09
Италия
Украина
21
12.09
Бельгия
Эстония
50
12.09
Мальта
Северная Македония
02
12.09
Испания
Кипр
60
12.09
Румыния
Косово
20
12.09
Швеция
Австрия
13
12.09
Израиль
Беларусь
10
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
18:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Команда в шаге от истории и сейчас обиды неуместны». Швырев — о невызове в сборную Казахстана

В составе сборной Казахстана на ближайшие матчи отбора ЧЕ-2024 не оказалось ни одного представителя «Кайрата», в том числе Вячеслава Швырева. В беседе с корреспондентом Vesti.kz молодой нападающий прокомментировал эту ситуацию.

Казахстан
КайратОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: КФФ

"Отсутствие в списке? Конечно, хочется играть в сборной. Есть разочарование. Но на данном этапе, сборная в шаге от истории, и говорить о каких-то обидах сейчас неправильно и неуместно. Я желаю команде только удачи, дай бог, чтобы выиграли, это будет огромная радость для всей страны.

Атмосфера в сборной? Очень дружный коллектив. Есть опытные, как Асхат Тагыберген, Исламбек Куат, Тима Досмагамбетов, они больше подсказывают, поддерживают. Плюс на атмосферу влияют Нурик Алип, Батека Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков. Я вижу так, что молодые бьются за «стариков», и наоборот, то есть, такое общее единение", — сказал игрок алматинского клуба.

Напомним, что Казахстан в ближайших матчах квалификации ЧЕ сыграет на выезде против Дании и Финляндии, игры пройдут 14 и 17 октября соответственно.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь