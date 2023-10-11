«Команда в шаге от истории и сейчас обиды неуместны». Швырев — о невызове в сборную Казахстана

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"Отсутствие в списке? Конечно, хочется играть в сборной. Есть разочарование. Но на данном этапе, сборная в шаге от истории, и говорить о каких-то обидах сейчас неправильно и неуместно. Я желаю команде только удачи, дай бог, чтобы выиграли, это будет огромная радость для всей страны.

Атмосфера в сборной? Очень дружный коллектив. Есть опытные, как Асхат Тагыберген, Исламбек Куат, Тима Досмагамбетов, они больше подсказывают, поддерживают. Плюс на атмосферу влияют Нурик Алип, Батека Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков. Я вижу так, что молодые бьются за «стариков», и наоборот, то есть, такое общее единение", — сказал игрок алматинского клуба.