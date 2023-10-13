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21:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Сказал Зайнутдинову, что не буду смотреть его матчи». Адиев — о сборной Дании и финише отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о предстоящем матче отбора чемпионата Европы-2024 с Данией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ДанияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

— Магомед Мусаевич, можно сказать, что победа в Астане над Данией — одна из самых ярких в истории сборной Казахстана?

— Мне сложно сказать, за всю историю ли, но в период моей работы — да, одна из ярких. Но сейчас для нас это уже не играет роли, мы приехали сюда, и это совершенно другая история.

— У сборной Дании был тяжелый перелет в Астану, а как вы оцениваете перелет вашей команды в Копенгаген?

— Мы не акцентируем внимание на трудностях. Мы та сборная, которая пытается эти трудности преодолеть. Нормальная дорога, готовимся к игре.

— На карточках «висят» несколько игроков. Будете ли вы беречь их, учитывая игру с Финляндией?

— Беречь никого не будем. Бережем только в случае медицинских предостережений. Нас ждет очень ответственная игра, на карточки не смотрим, завтра играем и потом посмотрим, кто будет в наличии.

— Считаете ли вы, что вашу команду недооценивают?

— Еще с Лиги наций нас сильно недооценивали. И одна из главных заслуг сборной — мнение соперников о нас сильно изменилось, теперь против нас тщательно готовятся. Но для меня неважно, есть недооценка или нет. Это не играет никакой роли.

— Вы говорили, что ближайшие четыре матча будут решающими. А можно ли назвать конкретный матч с Данией часом икс, и в случае неудачного результата будет сложно бороться за выход?

— Не думаю, что для сборной это час икс. Для меня как тренера — да, это час икс. Как я подготовил команду, потому что я понимаю ценность этой игры. Но если говорить о шансах на выход, результат важен, но не думаю, что он будет определяющим. Все команды еще будут терять очки.

— Можно ли сравнить функциональное состояние игроков в марте, когда обыграли Данию и на данный момент? Учитывая, что игроки прошли через еврокубки и практически завершенный сезон КПЛ. И есть ли вероятность минимальной ротации в двух ближайших матчах?

— Есть ощущение, что на предстоящие игры наше состояние чуть лучше. Тренировочные дни, как я вижу по цифрам и визуально, мы провели лучше. Ротация в любом случае нам нужна. Постоянно 3−4 изменения. Готовясь к одной игре, мы держим в уме и вторую встречу.

— Вы были рады переходу Зайнутдинова в «Бешикташ», поскольку предполагалось, что он будет играть примерно на той же позиции, что и в сборной. Но сейчас мы видим, что Бахтиер снова играет в Турции защитника. Это вновь осложняет его адаптацию к более атакующей позиции в сборной?

— Да, есть определенные проблемы. Сначала он играл там в позиции, которая нам была интересна. Но сейчас его точка в клубе и сборной — совершенно разная. Меня как тренера это напрягает. Если отшутиться, я Бахе сказал «больше твои игры в “Бешикташе” я смотреть не буду».

Напомним, что матч Дания — Казахстана пройдет в ночь с 14 на 15 октября в Копенгагене. Начало — в 00:45 по времени Астаны.

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