Сборные Франции, Португалии и Бельгии досрочно вышли на чемпионат Европы по футболу

В составе победителей голы забил Килиан Мбаппе (7-я и 53-я минуты). У нидерландской сборной отличился Килиндши Хартман (83).

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы, команда занимает первое место в группе B с 18 очками после 6 игр и уже не опустится ниже второго места, дающего прямую путевку на турнир. Второе место занимает сборная Греции (12 очков после 6 игр), третьими идут нидерландцы (9 очков после 5 игр), которые уступают французам по показателю личных встреч.

Также выход на чемпионат Европы гарантировали команды Португалии и Бельгии. Португальцы дома со счетом 3:2 обыграли сборную Словакии, бельгийцы в гостях были сильнее команды Австрии (3:2). В составе сборной Португалии два мяча забил Криштиану Роналду. Он провел 200-й матч за национальную команду и забил 125 голов. Сборные Португалии и Бельгии возглавляют группы J и F соответственно и также не опустятся ниже второго места.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации к чемпионату Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.