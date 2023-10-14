Дубли Мбаппе и Роналду вывели Францию и Португалию на Евро, Тедеско едет на домашний турнир после победы над Рангником

Голландцев ждет битва с греками

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа B, 13.10.2023, 21:45 Нидерланды 1 Франция 2

Вернувшись на пост главного тренера голландской сборной, Роналд Куман стартовал с 0:4 от Франции. Собственно, с этого и начались проблемы «оранжевых». И хотя в сентябре ситуация в отборочном турнире стала выравниваться благодаря победам над греками и ирландцами, до идиллии еще очень далеко. На фоне вице-чемпионов мира это было заметно особенно хорошо.

И 21-летний Вербрюгген — самый молодой голкипер в воротах Нидерландов за последние 54 года — продержался сухим чуть более шести минут. До эпизода, когда Мбаппе ударом с лета замкнул подачу Клосса и сравнялся по числу голов за сборную с Мишелем Платини. Это удивительно, но Килиан шел точно по графику великой французской «десятки» — 41 результативный удар за 72 матча!

Но это — до перерыва. А классно попав под перекладину в начале второго тайма, Мбаппе вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов национальной команды. Если бы не перекладина, он по итогам игры с любимым соперником на уровне сборных (6 голов) приблизился бы Гризманну (44). А впереди Жиру (54) и Тьерри Анри (51).

Только 2:0 — счет скользкий. И если гол Малена отменили из-за офсайда у ассистировавшего ему Аке, то новичок голландской сборной Хартаман удивил Меньяна ударом в ближний угол. Но и это было еще не все — к спасительному для хозяев голу был близок не дотянувшийся до мяча Бергвайн. Впрочем, для Нидерландов ничья кардинально ничего не меняла, тогда как Франция со стопроцентным результатом обеспечила себе участие в финальном турнире.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа B, 13.10.2023, 21:45 Ирландия 0 Греция 2

Греция осечкой главного конкурента, естественно, воспользовалась. В Дублине эллины играли с позиции силы и закономерно открыли счет, когда Якумакис головой вогнал мяч в сетку с подачи Цимикаса. А отличившийся перед уходом на перерыв Масурас позволил комфортно чувствовать себя во втором тайме. И даже разумно экономить силы на понедельник, когда в Афинах ждут в гости Нидерланды. Нельзя, впрочем, забывать, что и у поднявшейся на второе место Греции, и у голландцев имеется страховка на случай возможной неудачи. Речь о плей-офф для победителей своих групп в Лиге наций.

Победный гол Рахмановича

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа J, 13.10.2023, 21:45 Португалия 3 Словакия 2

В пятницу Роберто Мартинес положил конец разговорам о том, что в португальской сборной некоторым игрокам атаки сложно найти место на поле. Против занимавшей второе место Словакии в старте вместе с Криштиану Роналду вышли как Рафаэл Леау, так и Гонсалу Рамуш. И это, естественно, подразумевало шквал атак, который едва не оборвался на первом же толковом выпаде соперника.

Однако дело закончилось попаданием в каркас ворот. А вскоре случилось то, что и должно было — лучший ассистент отборочного цикла Бруну Фернандеш заработал шестой балл, навесив на голову Рамушу. А попадание мяча в руку при подаче Леау принесло очередной успех Роналду, которого изготовившие крутой баннер болельщики наконец-то смогли поздравить с 200-м матчем за сборную. Этой отметки капитан достиг еще в июне, но с тех пор Португалия играла только на выезде.

Португальские статистики, кстати, представили точный расклад по голам Криша с 11-метровой отметки. Всего он реализовал 157 пенальти, и это 18 процентов от общего числа голов (857). А в сборной доля чуть ниже и равняется 15 процентам (19 из 125). Впрочем, эти цифры скорее интересны тем, кто любит данную тему применительно к Роналду.

Более показательны данные IIFHS, согласно которым великий португалец стал шестым футболистом, который забил трехзначное число мячей в трех разных десятилетиях! Прежде это удавалось Лионелю Месси, Ромарио, Пеле, Ференцу Пушкашу и Альфредо Ди Стефано. Поистине великая компания!

Идиллию, правда, едва не нарушил поставивший точку в «сухой» португальской серии соперник. Поняв, что терять нечего, словаки отыграли один мяч и тут же имели еще один перспективный момент. Однако очень вовремя Фернандеш седьмой голевой передачей вырезал мяч на оказавшегося перед пустым углом Криштиану. Мама капитана была счастлива и не могла сдержать слез. Получилась даже не точка, а восклицательный знак — Португалия гарантировала себе первое место в группе.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа J, 13.10.2023, 21:45 Исландия 1 Люксембург 1

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа J, 13.10.2023, 21:45 Лихтенштейн 0 Босния и Герцеговина 2

А за вторую путевку борьба продолжается, и неудачником вечера можно назвать Люксембург. Команда герцогства, за которую 90 минут отыграл получивший желтую карточку спартаковец Мартинс, провалила первый тайм в Рейкьявике. Гости еще легко отделались, пропустив лишь один мяч. Спасибо перекладине. Вторая же половина началась с яркого выхода на замену Родригеша, который с разворота из-за штрафной попал в нижний угол.

В итоге — лишь ничья, которой можно было лишиться на последних минутах. За Люксембург вновь сыграл каркас ворот, но все равно шанс догнать Словакию упущен. Между тем шансы вмешаться в спор этих команд появились у Боснии, которой помогла победить яркая игра Рахмановича. Полузащитник «Крыльев Советов» стал самой яркой фигурой первого тайма и забил первый мяч за сборную.

Лукаку обогнал Пеле

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа F, 13.10.2023, 21:45 Австрия 2 Бельгия 3