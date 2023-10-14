Дубли Мбаппе и Роналду вывели Францию и Португалию на Евро, Тедеско едет на домашний турнир после победы над Рангником
Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.
Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.
Вернувшись на пост главного тренера голландской сборной, Роналд Куман стартовал с 0:4 от Франции. Собственно, с этого и начались проблемы «оранжевых». И хотя в сентябре ситуация в отборочном турнире стала выравниваться благодаря победам над греками и ирландцами, до идиллии еще очень далеко. На фоне вице-чемпионов мира это было заметно особенно хорошо.
И 21-летний Вербрюгген — самый молодой голкипер в воротах Нидерландов за последние 54 года — продержался сухим чуть более шести минут. До эпизода, когда Мбаппе ударом с лета замкнул подачу Клосса и сравнялся по числу голов за сборную с Мишелем Платини. Это удивительно, но Килиан шел точно по графику великой французской «десятки» — 41 результативный удар за 72 матча!
Но это — до перерыва. А классно попав под перекладину в начале второго тайма, Мбаппе вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов национальной команды. Если бы не перекладина, он по итогам игры с любимым соперником на уровне сборных (6 голов) приблизился бы Гризманну (44). А впереди Жиру (54) и Тьерри Анри (51).
Только 2:0 — счет скользкий. И если гол Малена отменили из-за офсайда у ассистировавшего ему Аке, то новичок голландской сборной Хартаман удивил Меньяна ударом в ближний угол. Но и это было еще не все — к спасительному для хозяев голу был близок не дотянувшийся до мяча Бергвайн. Впрочем, для Нидерландов ничья кардинально ничего не меняла, тогда как Франция со стопроцентным результатом обеспечила себе участие в финальном турнире.
Греция осечкой главного конкурента, естественно, воспользовалась. В Дублине эллины играли с позиции силы и закономерно открыли счет, когда Якумакис головой вогнал мяч в сетку с подачи Цимикаса. А отличившийся перед уходом на перерыв Масурас позволил комфортно чувствовать себя во втором тайме. И даже разумно экономить силы на понедельник, когда в Афинах ждут в гости Нидерланды. Нельзя, впрочем, забывать, что и у поднявшейся на второе место Греции, и у голландцев имеется страховка на случай возможной неудачи. Речь о плей-офф для победителей своих групп в Лиге наций.
В пятницу Роберто Мартинес положил конец разговорам о том, что в португальской сборной некоторым игрокам атаки сложно найти место на поле. Против занимавшей второе место Словакии в старте вместе с Криштиану Роналду вышли как Рафаэл Леау, так и Гонсалу Рамуш. И это, естественно, подразумевало шквал атак, который едва не оборвался на первом же толковом выпаде соперника.
Однако дело закончилось попаданием в каркас ворот. А вскоре случилось то, что и должно было — лучший ассистент отборочного цикла Бруну Фернандеш заработал шестой балл, навесив на голову Рамушу. А попадание мяча в руку при подаче Леау принесло очередной успех Роналду, которого изготовившие крутой баннер болельщики наконец-то смогли поздравить с 200-м матчем за сборную. Этой отметки капитан достиг еще в июне, но с тех пор Португалия играла только на выезде.
Португальские статистики, кстати, представили точный расклад по голам Криша с 11-метровой отметки. Всего он реализовал 157 пенальти, и это 18 процентов от общего числа голов (857). А в сборной доля чуть ниже и равняется 15 процентам (19 из 125). Впрочем, эти цифры скорее интересны тем, кто любит данную тему применительно к Роналду.
Более показательны данные IIFHS, согласно которым великий португалец стал шестым футболистом, который забил трехзначное число мячей в трех разных десятилетиях! Прежде это удавалось Лионелю Месси, Ромарио, Пеле, Ференцу Пушкашу и Альфредо Ди Стефано. Поистине великая компания!
Идиллию, правда, едва не нарушил поставивший точку в «сухой» португальской серии соперник. Поняв, что терять нечего, словаки отыграли один мяч и тут же имели еще один перспективный момент. Однако очень вовремя Фернандеш седьмой голевой передачей вырезал мяч на оказавшегося перед пустым углом Криштиану. Мама капитана была счастлива и не могла сдержать слез. Получилась даже не точка, а восклицательный знак — Португалия гарантировала себе первое место в группе.
А за вторую путевку борьба продолжается, и неудачником вечера можно назвать Люксембург. Команда герцогства, за которую 90 минут отыграл получивший желтую карточку спартаковец Мартинс, провалила первый тайм в Рейкьявике. Гости еще легко отделались, пропустив лишь один мяч. Спасибо перекладине. Вторая же половина началась с яркого выхода на замену Родригеша, который с разворота из-за штрафной попал в нижний угол.
В итоге — лишь ничья, которой можно было лишиться на последних минутах. За Люксембург вновь сыграл каркас ворот, но все равно шанс догнать Словакию упущен. Между тем шансы вмешаться в спор этих команд появились у Боснии, которой помогла победить яркая игра Рахмановича. Полузащитник «Крыльев Советов» стал самой яркой фигурой первого тайма и забил первый мяч за сборную.
Противостояние работавших ранее в РПЛ Ральфа Рангника и Доменико Тедеско завершилось убедительной победой бывшего тренера «Спартака», которая вывела Бельгию на Евро. И в этом матче хватало моментов, символизирующих новое лицо «красных дьяволов». Дубль Лукебакио — это голос нового бельгийского поколения. А уже девятый гол лучшего снайпера отборочного цикла Лукаку — очередной успех снайпера, чья карьера перезагрузилась как раз в играх за сборную. Ромелу, кстати, обошел Пеле, забив в национальной команде 78 мячей. Ну, а Рангник может оформить выход Австрии на Евро уже в понедельник — если обыграет в Баку одержавший первую победу в этом цикле Азербайджан.