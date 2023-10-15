Сборная Казахстана уступила Дании в матче отбора Евро-2024
Сборная Казахстана в седьмом матче отборочного этапа Евро-2024 сыграла на выезде с командой Дании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана в седьмом матче отборочного этапа Евро-2024 сыграла на выезде с командой Дании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом тайме хозяева владели небольшим территориальным преимуществом, но забить им удалось лишь за 10 минут до перерыва. Стандартное положение завершилась результативным ударом из штрафной Йонаса Винда.
В компенсированное время к первому тайму датчане укрепили преимущество. Голом отметился защитник Роберт Сков.
Магомед Адиев пошел на кадровые изменения в перерыве. Вместо Абата Аймбетова и Тимура Досмагамбетова вышли Ян Вороговский и Асхат Тагыберген.
Не менее обидный гол сборная Казахстана пропустила во втором тайме. На 48-й минуте Сков оформил дубль, выйдя один на один с Игорем Шацким.
Вскоре сборной Казахстана удалось отквитать один гол — Вороговский хладнокровно реализовал свой момент. Но совершить очередной камбэк против Дании команде Адиева не удалось. Хозяева довели дело до победы — 3:1.
По итогам седьмого тура в группе H Казахстан имеет в своем активе 12 очков. Добавим, что 17 октября Казахстан в Хельсинки сыграет против сборной Финляндии.