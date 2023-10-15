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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:33 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана уступила Дании в матче отбора Евро-2024

Сборная Казахстана в седьмом матче отборочного этапа Евро-2024 сыграла на выезде с командой Дании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дания
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

В первом тайме хозяева владели небольшим территориальным преимуществом, но забить им удалось лишь за 10 минут до перерыва. Стандартное положение завершилась результативным ударом из штрафной Йонаса Винда.

В компенсированное время к первому тайму датчане укрепили преимущество. Голом отметился защитник Роберт Сков.

Магомед Адиев пошел на кадровые изменения в перерыве. Вместо Абата Аймбетова и Тимура Досмагамбетова вышли Ян Вороговский и Асхат Тагыберген.

Не менее обидный гол сборная Казахстана пропустила во втором тайме. На 48-й минуте Сков оформил дубль, выйдя один на один с Игорем Шацким.

Вскоре сборной Казахстана удалось отквитать один гол — Вороговский хладнокровно реализовал свой момент. Но совершить очередной камбэк против Дании команде Адиева не удалось. Хозяева довели дело до победы — 3:1.

По итогам седьмого тура в группе H Казахстан имеет в своем активе 12 очков. Добавим, что 17 октября Казахстан в Хельсинки сыграет против сборной Финляндии.

Дания
3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
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