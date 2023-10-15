Сборные Испании и Шотландии по футболу квалифицировались на чемпионат Европы — 2024

Мяч на 49-й минуте забил полузащитник Гави. Гол испанского нападающего Альваро Мораты на 20-й минуте был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

В турнирной таблице группы A сборные Испании и Шотландии набрали по 15 очков по итогам 6 матчей, испанцы опережают соперника по дополнительным показателям. Теперь эти команды недосягаемы для норвежцев, которые идут третьими с 10 очками после 7 игр. Испанцы и шотландцы не опустятся ниже второй строчки, так как сборной Норвегии осталось провести в квалификации только один тур.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Бельгии, Португалии и Франции. На континентальное первенство квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.