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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
15 октября, источник: ТАСС

Сборные Испании и Шотландии по футболу квалифицировались на чемпионат Европы — 2024

ТАСС, 15 октября. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Норвегии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Осло.

Норвегия
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Источник: Reuters

Мяч на 49-й минуте забил полузащитник Гави. Гол испанского нападающего Альваро Мораты на 20-й минуте был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

В турнирной таблице группы A сборные Испании и Шотландии набрали по 15 очков по итогам 6 матчей, испанцы опережают соперника по дополнительным показателям. Теперь эти команды недосягаемы для норвежцев, которые идут третьими с 10 очками после 7 игр. Испанцы и шотландцы не опустятся ниже второй строчки, так как сборной Норвегии осталось провести в квалификации только один тур.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Бельгии, Португалии и Франции. На континентальное первенство квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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