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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
18:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Соперник прибавил, у нас равные шансы на победу». Тренер сборной Финляндии — о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва высказался о предстоящем матче с Казахстаном в отборочном цикле ЧЕ-2024, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ФинляндияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: UEFA

"Состав? Его не принято говорить перед игрой, завтра вы все узнаете. Конечно, у нас был плохой счет в Словении. Мы собрались лишь в конце игры собрались, но, к сожалению, не исправили ситуацию. Я сказал, что игрокам придется отрабатывать, в частности по игре без мяча и в комбинациях.

Я согласен, что Казахстан прибавил по сравнению с той командой, что была два года назад. Несколько побед у этой команды, и она может преподнести сюрприз.

Поражение одной из команд выведет ее из борьбы за выход за на Евро? Да, выглядит так, что у команд равные шансы на победу и нужно ценить каждый шанс.

В чем секрет успеха Казахстана? Это совокупность качеств. Думаю, у них хорошая атака и как следствие хорошие результаты", — заявил Канерва.

Напомним, что матч Финляндия — Казахстана пройдет 17 октября в Хельсинки. Начало встречи — 22:00 по времени Астаны.

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