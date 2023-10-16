«Соперник прибавил, у нас равные шансы на победу». Тренер сборной Финляндии — о матче с Казахстаном

"Состав? Его не принято говорить перед игрой, завтра вы все узнаете. Конечно, у нас был плохой счет в Словении. Мы собрались лишь в конце игры собрались, но, к сожалению, не исправили ситуацию. Я сказал, что игрокам придется отрабатывать, в частности по игре без мяча и в комбинациях.

Я согласен, что Казахстан прибавил по сравнению с той командой, что была два года назад. Несколько побед у этой команды, и она может преподнести сюрприз.

Поражение одной из команд выведет ее из борьбы за выход за на Евро? Да, выглядит так, что у команд равные шансы на победу и нужно ценить каждый шанс.

В чем секрет успеха Казахстана? Это совокупность качеств. Думаю, у них хорошая атака и как следствие хорошие результаты", — заявил Канерва.