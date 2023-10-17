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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник вывел Австрию на Евро, Нидерланды вырвались на второе место, снайперская гонка Роналду и Лукаку, ужас в Бельгии

Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

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БельгияОтбор Евро: таблица и календарь
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Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа B, 16.10.2023, 21:45

Греция0Нидерланды1

Стальные нервы ван Дейка

Главный матч понедельника до драматичной развязки в полной мере ожиданий не оправдывал. Греция, проигравшая голландцам в сентябре (0:3), не форсировала события. Словно сделала ставку на то, чтобы удержать синицу в оборонительных руках, параллельно надеясь поймать свой шанс в контратаках. Но это было рискованно, ведь у «оранжевых» при отставании в три очка имелась игра в запасе.

И даже в заметно ослабленном травмами составе команда Роналда Кумана диктовала свои условия в первом тайме. Больше того — у гостей был верный шанс отрыть счет, когда в штрафной завалили ван Дейка. К разочарованию гостей удар Вегхорста был остановлен Влаходимосом, который был звездой «Бенфики», но теперь сидит на лавке после трансфера в «Ноттингем».

Казалось, пробить его невозможно. Тем более, во втором тайме греки стали активнее и за счет этого уменьшили давление на собственные ворота. Но, как оказалось, это было затишье перед случившейся в компенсированное время бурей. Арбитр назначил еще один пенальти в ворота хозяев, причем защитника Дюмфриса в свой штрафной уложил на газон вышедший на замену один из лучших форвардов голландского чемпионата Павлидис.

Кто должен был брать на себя инициативу в такой ситуации? Естественно, капитан, хотя ван Дейк уж точно не пенальтист. К тому же защитнику пришлось выдержать паузу, так как судью пригласили к монитору, но он остался при своем мнении. А еще ван Дейку светили в глаза лазерными указками, но он был безупречен и вывел Нидерланды на второе место. Чтобы не потерять его — достаточно выиграть один ноябрьский матч у Ирландии или Гибралтара. Ну, а Грецию ждет плей-офф по итогам Лиги наций.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа J, 16.10.2023, 21:45

Босния и Герцеговина0Португалия5

Шок для Милошевича, триумф для Словакии

Боснии оставалось хвататься за соломинку, но Португалия — даже решив все свои задачи — и не думала делать балканцам подарки. Больше того — гости унизили хозяев, шокировав возглавившего боснийцев осенью Саво Милошевича пятью голами по итогам первого тайма. Даже Люксембург, который месяц назад стал жертвой самой крупной победы Португалии (9:0), и тот за первые 45 минут пропустил на гол меньше.

С Боснией за всю ее историю подобного, естественно, никогда не случалось. Португальцы же в 2001-м почти так же издевались над Андоррой (5:1). И, естественно, в нынешнем избиении самое активное участие принял Криштиану Роналду. К 20-й минуте он не только отличился дважды, для начала реализовав 160-й пенальти в карьере, но и временно сравнялся с лучшим снайпером квалификации Лукаку. А еще — как бы не иронизировали по поводу уровня футбола в Саудовской Аравии — Криш с 40 голами стал лучшим снайпером 2023 года, опередив Холанна.

Но, конечно, не единым Роналду была хороша Португалия. Воодушевленным выглядел включенный в стартовый состав Жоау Феликс (гол, пас и заработанный пенальти). Привычно прекрасным был Бруну Фернандеш, который с пятью мячами и семью ассистентскими баллами является самым результативным игроком отборочного турнира.

И, конечно, впечатляет эффект Роберто Мартинеса. Испанский специалист за шесть лет устал от Бельгии. Португальцы увяли после восьми лет с Фернанду Сантушем. Времена триумфа на Евро-2016 и в Лиге наций-2019 давно остались позади. Теперь же 50-летний Мартинес и его новая команда словно нашли друг друга.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа J, 16.10.2023, 21:45

Люксембург0Словакия1

Центральным же в этой группе было противостояние Люксембурга и Словакии. Команда из герцогства в первом тайме смотрелась активнее и интереснее. Да и во втором остроты хватало. Особенно выделялся забивший в прошлом туре после выхода на замену Родригеш. Однако мяч в ворота не шел, и, как часто случается, оказался в итоге в противоположных. Вышедший на замену Дюриш ударом с лета увеличил отрыв от третьего места до пяти очков, и попасть на Евро словакам может помешать только чудо. А спартаковцу Мартинсу придется пробиваться туда через плей-офф Лиги наций.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа F, 16.10.2023, 19:00

Азербайджан0Австрия1

Выстрелы в Брюсселе

Матчи, в которых есть очевидный фаворит, и он может достичь важной цели, нередко получаются нервными и не слишком зрелищными. Особенно, если речь идет не о топ-сборной, а забить быстрый гол не удается. Вот и Австрия, создавая моменты на протяжении первого тайма, никак не могла забить. Да и азербайджанцы после первой в турнире победы перед своими трибунами старались напрягать оборону гостей.

Неудивительно, что сразу после перерыва Ральф Рангник выпустил трех свежих игроков атаки. И эффект получился мгновенным. Один джокер — Баумгартнер — заработал штрафной. Другой — исполнивший его Забитцер — вынудил стоявшего в «стенке» соперника сыграть рукой. А так как дело было в штрафной, арбитр указал на 11-метровую отметку, и то же Забитцер с пенальти открыл счет.

Как оказалось, это и был досрочный пропуск на Евро. Хотя правильнее говорить, что случилось это на первой добавленной арбитром минуте, когда находившийся перед воротами автор победного гола в ворота Эстонии Байрамов с десяти метров не попал в створ. Австрия выступит на третьем подряд континентальном первенстве.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа F, 16.10.2023, 21:45

Бельгия-Швеция-

Победа Австрии изменила статус игры Бельгии и Швеции на практически товарищеский. При этом лишившиеся шансов поехать на Евро скандинавы были настроены хлопнуть дверью и заставили команду Доменико Тедеско отыгрываться. «Красные дьяволы», впрочем, довольно быстро ответили на гол Дьекереша, и Лукаку вернул себе звание лучшего снайпера отборочного цикла (10 мячей).

А дальше о футболе пришлось забыть. Перед матчем в пяти километрах от стадиона были расстреляны двое поклонников шведской сборной. Узнав об этом, шведы приняли решение не выходить на второй тайм. Все-таки есть в жизни вещи важнее футбола. Бельгийцы с этим согласились, и УЕФА по итогам консультаций с представителя обеих сборных игру отменил. О ее судьбе будет объявлено позже.

Андрей Кузичев

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