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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
16:26 (мск), источник: Vesti.kz

В России оценили шансы сборной Казахстана на выход на Евро-2024

Популярное российское издание «Спорт-Экспресс» оценило турнирные расклады сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

Накануне национальная команда сенсационно обыграла на выезде Финляндию — 2:1.

«Финалом с большой долей вероятности окажется и матч Словения — Казахстан. Словенцы избегут нервотрепки, обыграв Данию в Копенгагене или дождавшись осечки казахов в домашней встрече с Сан-Марино.

В то же время команде Магомеда Адиева может не хватить и двух побед. Если Дания уступит дома Словении и обыграет на выезде Северную Ирландию, то казахи всего лишь отправятся в плей-офф Лиги наций. Там же точно будет и сборная Финляндии. А вот словенцам терять место в топ-2 нельзя, вероятность их второго шанса очень низка», — пишет издание.

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