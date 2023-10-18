В России оценили шансы сборной Казахстана на выход на Евро-2024
Популярное российское издание «Спорт-Экспресс» оценило турнирные расклады сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
Популярное российское издание «Спорт-Экспресс» оценило турнирные расклады сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Накануне национальная команда сенсационно обыграла на выезде Финляндию — 2:1.
«Финалом с большой долей вероятности окажется и матч Словения — Казахстан. Словенцы избегут нервотрепки, обыграв Данию в Копенгагене или дождавшись осечки казахов в домашней встрече с Сан-Марино.
В то же время команде Магомеда Адиева может не хватить и двух побед. Если Дания уступит дома Словении и обыграет на выезде Северную Ирландию, то казахи всего лишь отправятся в плей-офф Лиги наций. Там же точно будет и сборная Финляндии. А вот словенцам терять место в топ-2 нельзя, вероятность их второго шанса очень низка», — пишет издание.