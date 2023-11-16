Исторический шанс для Армении и Казахстана, Италия без путевки на Евро — что смотреть в международную паузу?

Ноябрьская пауза на сборные ответит на многие вопросы — станут известны почти все участники Евро-2024 в Германии (останется только плей-офф Лиги наций). На какие матчи из множества стоит обратить внимание? Их немало.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 18.11.2023, 17:00 Армения - Уэльс -

Армянская сенсация — возможна или нет?

За сборной Армении из России наблюдать интересно — за нее выступает немало знакомых нам игроков. Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Арсен Севикян, Георгий Арутюнян — все это футболисты российских клубов, и эти парни прямо сейчас бьются за исторический выход на Евро.

Армения пошумела на старте отбора и поэтому математически еще имеет шансы на выход из группы со второго места. Первую строчку железно занимает Турция (16 очков), за ней расположились Уэльс (10) и Хорватия (10), у армянской сборной 7 баллов. 18 ноября команда Петракова примет дома валлийцев, которых ранее они разгромили на выезде — и в случае победы последний тур в квартете получится горяченным.

Причина проста — 21 ноября Армении предстоит играть с хорватами, и даже в том случае, если коллектив Златко Далича победит в предпоследнем туре, успех Петракова на выезде будет означать, что у двух сборных может быть по 13 очков. При некоторых обстоятельствах даже у трех — если валлийцы проиграют Армении и выиграют в последнем туре. Тогда врубятся дополнительные показатели — в случае двух побед над конкурентами они легко будут в пользу Сперцяна и компании.

Но сборной Армении нужно однозначно побеждать, и сразу же — так что смотреть игру с валлийцами однозначно стоит. Поражение сразу закроет дорогу на Евро (в плей-офф Лиги наций команда не попадет) — и тогда игра с хорватами будет скорее бонусной, где будет любопытно, как футболисты российских клубов играют против Модрича и прочих.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа A, 19.11.2023, 22:45 Испания - Грузия -

Испания — Грузия: с каким счетом на этот раз?

В группе А интриги нет никакой. На Евро уже вышли Испания и Шотландия, но это не значит, что смотреть там не на что. Есть — например, 19 ноября встретятся Испания и Грузия.

Команда Хвичи неплохо стартовала — сыграла вничью с норвежцами, обыграла киприотов, но дальше как отрезало. Сначала грузины всухую уступили Шотландии, а дальше случился вообще кошмар — команда Вилли Саньоля была разгромлена Испанией дома со счетом 1:7.

32 удара, из которых 13 в створ, автогол Кверквелии, хет-трик Мораты, душевная травма Мамардашвили — «красная фурия» показала себя во всей красе. Учитывая, что вопрос первого места в группе еще не решен, у испанцев нет причин сбавлять обороты, но и Грузии тоже нужно отомстить за домашнее унижение — пусть и без турнирной мотивации.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 20.11.2023, 22:45 Украина - Италия -

Сборная Украины отцепит Италию?

Настоящая сенсация (хотя как знать, вспоминая чемпионат мира) может приключиться в группе С — сборная Италии может пропустить второй крупный турнир подряд. Ситуация в группе следующая — на первом месте идут англичане (16 баллов), на втором — украинцы (13, но им остался один матч, а соперникам — по два), на третьем — Италия (10).

В случае если очную встречу команда Спаллетти жовто-блакитным проиграет, «адзурри» придется пробиваться на Евро через плей-офф Лиги наций (там, напомним, весной разыграют три путевки). А шансы такие есть, ведь в нынешней сборной Украины подобран достаточно крепкий состав, хотя в домашней встрече итальянцев это не остановило (2:1). Все понимают, что на кону, так что матч будет огненным.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 20.11.2023, 22:45 Словения - Казахстан -

Казахстанское чудо — шансы есть

Не только у Армении есть пусть и полупризрачный, но исторический шанс пробиться на Евро — сборная Казахстана также надеется на успех. Ситуация в группе Н вроде бы однозначная — у Словении и Дании по 19 очков, у Казахстана — 15, у всех по две игры в запасе. Но далее включаются вероятности.

17 ноября Казахстан встречается с Сан-Марино и обязан побеждать аутсайдера. В этот же день, на большое счастье казахстанских болельщиков, лидеры играют между собой, и здесь нужно отчаянно болеть за непобеду Словении.

Если датчане выиграют или сыграют вничью с коллективом Кека, матч 21 ноября обязателен к просмотру, ведь команда Адиева поедет к Словении в гости. И там, если победит, гарантирует себе выход на Евро — будет сложно, но шансы есть.

Заметим, что Казахстан, Грузия и Украина в любом случае имеют шансы отобраться на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.