Сборная Армении не смогла обыграть Уэльс в матче отбора на Евро-2024

Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Хозяева поля смогли открыть счёт уже на пятой минуте. С передачи Вагана Бичахчяна отличился полузащитник Лукас Селараян. На 45+2-й минуте валлийцы вернули на табло ничейный результат. После подачи углового удара защитник сборной Армении Наир Тикнизян отправил мяч в собственные ворота.