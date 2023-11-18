Футболисты сборной Беларуси победили андоррцев в квалификации Евро-2024

В номинально домашнем поединке 9-го тура квалификационной группы I белорусы одолели в Будапеште команду Андорры с минимальным перевесом в счете — 1:0. Белорусские футболисты на протяжении всей встречи владели инициативой, но только в самом конце игры сумели добиться успеха. На 83-й минуте свой первый мяч в составе национальной сборной забил Денис Лаптев. Этот гол оказался победным. В первом круге белорусы и андоррцы не выявили победителя — ничья 0:0. Теперь подопечные Карлоса Алоса Феррера возьмут курс на Приштину, где 21 ноября завершат отборочный турнир встречей с футболистами Косово. В первом круге белорусы победили косовскую команду с результатом 2:1. Результаты остальных встреч: Беларусь — Швейцария — 0:5 и 3:3, Беларусь — Румыния — 1:2 и 0:0, Беларусь — Израиль — 0:1 и 1:2.