Футболисты сборной Беларуси победили андоррцев в квалификации Евро-2024
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В номинально домашнем поединке 9-го тура квалификационной группы I белорусы одолели в Будапеште команду Андорры с минимальным перевесом в счете — 1:0. Белорусские футболисты на протяжении всей встречи владели инициативой, но только в самом конце игры сумели добиться успеха. На 83-й минуте свой первый мяч в составе национальной сборной забил Денис Лаптев. Этот гол оказался победным. В первом круге белорусы и андоррцы не выявили победителя — ничья 0:0. Теперь подопечные Карлоса Алоса Феррера возьмут курс на Приштину, где 21 ноября завершат отборочный турнир встречей с футболистами Косово. В первом круге белорусы победили косовскую команду с результатом 2:1. Результаты остальных встреч: Беларусь — Швейцария — 0:5 и 3:3, Беларусь — Румыния — 1:2 и 0:0, Беларусь — Израиль — 0:1 и 1:2.
Также сегодня состоятся еще две встречи: Израиль — Румыния, Швейцария — Косово. Если румыны и швейцарцы победят, то завоюют пропуска в финал Евро-2024. Положение команд после восьми игровых дней: Швейцария — 16, Румыния — 16, Израиль — 12, Косово — 10, Беларусь — 9, Андорра — 2.
В финальную стадию ЧЕ напрямую выходят по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Еще три пропуска разыграют 12 сборных по результатам выступлений в Лиге наций — 2022/2023. Хозяева финального турнира 17-го по счету континентального чемпионата футболисты Германии освобождены от квалификации.