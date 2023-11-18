Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Нидерланды
Ирландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Франция
Гибралтар
90
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Швейцария
Косово
10
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Израиль
Румыния
12
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Латвия
Хорватия
02
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Беларусь
Андорра
10
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Армения
Уэльс
11
Футбол. Первая лига
18.11
Динамо Мх
Тюмень
31
Футбол. Первая лига
18.11
Акрон
Волгарь
01
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Арсенал
Футбол. Первая лига
18.11
Шинник
КАМАЗ
22
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
18.11
Беларусь
Андорра
10
18.11
Латвия
Хорватия
02
18.11
Армения
Уэльс
11
17.11
Польша
Чехия
11
17.11
Англия
Мальта
20
17.11
Дания
Словения
21
17.11
Италия
Северная Македония
52
17.11
Финляндия
Северная Ирландия
40
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
18 ноября, источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси победили андоррцев в квалификации Евро-2024

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
АндорраОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В номинально домашнем поединке 9-го тура квалификационной группы I белорусы одолели в Будапеште команду Андорры с минимальным перевесом в счете — 1:0. Белорусские футболисты на протяжении всей встречи владели инициативой, но только в самом конце игры сумели добиться успеха. На 83-й минуте свой первый мяч в составе национальной сборной забил Денис Лаптев. Этот гол оказался победным. В первом круге белорусы и андоррцы не выявили победителя — ничья 0:0. Теперь подопечные Карлоса Алоса Феррера возьмут курс на Приштину, где 21 ноября завершат отборочный турнир встречей с футболистами Косово. В первом круге белорусы победили косовскую команду с результатом 2:1. Результаты остальных встреч: Беларусь — Швейцария — 0:5 и 3:3, Беларусь — Румыния — 1:2 и 0:0, Беларусь — Израиль — 0:1 и 1:2.

Также сегодня состоятся еще две встречи: Израиль — Румыния, Швейцария — Косово. Если румыны и швейцарцы победят, то завоюют пропуска в финал Евро-2024. Положение команд после восьми игровых дней: Швейцария — 16, Румыния — 16, Израиль — 12, Косово — 10, Беларусь — 9, Андорра — 2.

В финальную стадию ЧЕ напрямую выходят по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Еще три пропуска разыграют 12 сборных по результатам выступлений в Лиге наций — 2022/2023. Хозяева финального турнира 17-го по счету континентального чемпионата футболисты Германии освобождены от квалификации.

Беларусь
1:0
Первый тайм: 0:0
Андорра
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь