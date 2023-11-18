Сборная Хорватии обыграла Латвию и лишила Армению шансов выйти на Евро-2024

Команды играли на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Сборная Хорватии уверенно обыграла Латвию со счётом 2:0.

В самом начале встречи, на седьмой минуте, Ловро Майер открыл счёт, выведя Хорватию вперёд. Вскоре, на 16-й минуте, Андрей Крамарич с передачи Майера удвоил преимущество гостей в матче. Гол Крамарича так и остался последним в данной встрече, Хорватия одержала победу со счётом 2:0.