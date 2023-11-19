Футболисты сборной Сербии квалифицировались на чемпионат Европы 2024 года

Забитыми мячами в составе сербов отметились Милош Велькович (17-я минута) и Срджан Бабич (82). Для защитника московского «Спартака» этот гол стал дебютным в национальной команде. У болгарской команды отличились Георги Русев (59) и Кирилл Десподов (69).

В параллельном матче сборная Венгрии дома одержала волевую победу над командой Черногории (3:1). Сербы заняли второе место в турнирной таблице группы G с 14 очками. Черногорцы расположились на третьей позиции, набрав 11 очков. Венгры же выиграли группу, имея в активе 18 очков.

Участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили себе сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Франции, Швейцарии и Шотландии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.