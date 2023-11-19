«Мы хотим добыть путевку на Евро». Адиев — о матче со Словенией, сменщике Зайнутдинова и помощи от главы УЕФА

Источник: КФФ

— Магомед Мусаевич, как вы оцениваете соперника и что ожидаете от игры?

— Сборная Словении по сравнению с нашим первым матчем видоизменилась, мы это заметили. Что касается нас, времени что-то менять у нас не было, поэтому готовимся в штатном режиме.

— Словении необходимо набрать лишь одно очко для выхода на Евро. Предполагаете ли вы, что соперник может играть осторожно?

— Мы любим говорить о себе, а не рассуждать за соперника. Но со своей стороны скажу, если оборонять ничью, ты все равно получишь момент, поэтому я не думаю, что они будут так делать. И судя по словам тренера соперника, они намерены играть с позиции силы.

— Вы преодолели большое расстояние до Любляны, является ли это проблемой для вас?

— В ДНК каждого казахстанца, да и для меня, преодолевать большие расстояния не составляет проблем. Мы, как говорится, «степные волки» и готовы к такому. Мы настроены соперничать со Словенией, хотим оправдать ожидания наших болельщиков и добыть путевку на Евро-2024.

— Ожидается, что матч посетит президент УЕФА Александр Чеферин, как вы к этому относитесь?

— Молодец, что приехал (смеется). С нами всевышний, когда надо будет, он нам поможет.

— Есть мнение, что наши позиции в будущей не так сильны и нам будет тяжело победить.

— Я абсолютно не обращаю внимание на статус фаворита. Да, серьезная сборная, обладает качественными футболистами, которые играют в достойных клубах. Заслуги на их стороне, но нашей стороне характер, единение. Вы же знаете, мы ни одной команде до игры не проиграли.

— После Сан-Марино вы говорили, что первые матчи в циклах нам всегда даются тяжело. С чем это связано?

— Если говорить о Словении, видя какой состав они выставили на Данию, очевидно, что они готовятся особенно к этой игре. У меня сложилось впечатление, что они основную ставку делает именно на матч с нами.

— Казахстан в положении, когда обязательно надо побеждать. Как вы это воспринимаете?

— Мы впервые в этой ситуации, как футболисты, так и тренер. Мы стараемся набираться опыта, что-то подтянуть. «Обязательно надо выигрывать» — вот эти слова подавили немного в матче с Сан-Марино, но завтра будет совсем другая игра.

— Есть ли шанс у Ивана Свиридова заявить о себе, так же как у Ислама Чеснокова?

— Свиридов неплохо себя проявляет в тренировочном процессе. Он должен был выйти против Сан-Марино, но там планы сбились. Мы хотели тогда и Касыма посадить в опорной зоне, посмотреть на его в этой позиции, он может нам понадобиться в этой роли завтра. Но опять же, это все будет с листа.

— Учитывая, как Чесноков сыграл прошлый матч и тот факт, что он такой же левоногий игрок, как Зайнутдинов, способен ли Ислам заменить Бахтиера?

— Баха для нас очень ценен, он на любой позиции может сыграть, поэтому я бы не сказал говорить как о прямой замене. Ислам проявил себя, мы тренерским штабом в каком-то плане чувствуем победу, ранее мы думали, что мы что-то не даем ему, ведь он терялся в прошлых матчах. Сейчас мы чуть изменили его функционал, точка с которой он может стартовать понятна и мы не будем это развивать.

— Мы видим, что со сборной прилетел Асхат Тагыберген, возможен ли приезд других травмированных игроков для поддержки сборной, а именно Зайнутдинова?

— Да, Асхат приехал, Миша Габышев приехал, Исламхана ждем, но Бахи не будет, медицинский штаб «Бешикташа» рекомендовал ему не летать. Но мы хотим мы по-своему отблагодарить их, ведь мы одна большая семья.