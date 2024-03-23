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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
11:40 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Греции назвали причину неудачи Казахстана в плей-офф за попадание на Евро

Голкипер английского «Ноттингем Форест» и сборной Греции Одиссеас Влаходимос в интервью сайту Meta-ratings.kz рассказал, за счет чего удалось обыграть сборную Казахстана, передает Vesti.kz.

Казахстан
ГрецияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: КФФ

В полуфинале Лиги наций за единственную путевку на чемпионат Европы в Париже, казахстанцы проиграли Греции с крупным счетом — 0:5. Этот матч проходил в столице Греции — Афинах.

«Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Ваша команда — нелегкий соперник, которая провела хороший отборочный цикл на ЕВРО в прошлом году. Я доволен игрой своей команды. За счет чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения», — сказал грек.

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

Греция
5:0
Первый тайм: 4:0
Казахстан
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