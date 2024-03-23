В сборной Греции назвали причину неудачи Казахстана в плей-офф за попадание на Евро

Источник: КФФ

В полуфинале Лиги наций за единственную путевку на чемпионат Европы в Париже, казахстанцы проиграли Греции с крупным счетом — 0:5. Этот матч проходил в столице Греции — Афинах.

«Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Ваша команда — нелегкий соперник, которая провела хороший отборочный цикл на ЕВРО в прошлом году. Я доволен игрой своей команды. За счет чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения», — сказал грек.