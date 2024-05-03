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3 мая, источник: Vesti.kz

Казахстан узнал соперников по отбору на Евро-2025

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2025 года среди юношеских сборных до 17 лет, передают Vesti.kz.

Казахстан U21
Источник: КФФ

Сборная Казахстана до 17 лет попала в группу 4, где ее соперниками будут Бельгия, Украина и Косово. Хозяйка мини-турнира определится позже.

Отборочный цикл будет состоять из двух этапов — раунд 1 (осенью) и раунд 2 (весной). 28 лучших сборных первого раунда попадут в Лигу А в раунде 2, остальные попадут в Лигу В. Во 2 раунде 28 сборных из Лиги А будут разбиты на семь групп по четыре. Семь победителей групп вместе с хозяевами получат путевки в финальную стадию ЧЕ-2024/25.

Также состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2025 года среди юношеских сборных до 19 лет.

Сборная Казахстана до 19 лет оказалась в группе 1 с командами Украины, Нидерландов и Словении. Хозяйка мини-турнира определится позже.

Мини-турниры пройдут в рамках одного из следующих окон международного календаря матчей ФИФА: 2—10 сентября, 7—15 октября, 11—19 ноября.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами пройдут в элитный раунд.

Сборная Румынии на правах хозяйки получила прямую путевку в финальную стадию, которая пройдет летом 2025 года.

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