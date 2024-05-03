Казахстан узнал соперников по отбору на Евро-2025

Источник: КФФ

Сборная Казахстана до 17 лет попала в группу 4, где ее соперниками будут Бельгия, Украина и Косово. Хозяйка мини-турнира определится позже.

Отборочный цикл будет состоять из двух этапов — раунд 1 (осенью) и раунд 2 (весной). 28 лучших сборных первого раунда попадут в Лигу А в раунде 2, остальные попадут в Лигу В. Во 2 раунде 28 сборных из Лиги А будут разбиты на семь групп по четыре. Семь победителей групп вместе с хозяевами получат путевки в финальную стадию ЧЕ-2024/25.

Также состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2025 года среди юношеских сборных до 19 лет.

Сборная Казахстана до 19 лет оказалась в группе 1 с командами Украины, Нидерландов и Словении. Хозяйка мини-турнира определится позже.

Мини-турниры пройдут в рамках одного из следующих окон международного календаря матчей ФИФА: 2—10 сентября , 7—15 октября , 11—19 ноября .

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами пройдут в элитный раунд.