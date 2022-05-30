Текущие события
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
01
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
21
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
28.05
Ливерпуль
Реал
01
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
3.05
Вильярреал
Ливерпуль
23
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
30 мая, источник: Спорт РИА Новости

В Мадриде сорвали памятную доску Куртуа после победы «Реала» в финале ЛЧ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Неизвестные сорвали памятную доску бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа, которая находилась на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано» в Мадриде, сообщает Marca.

Реал
ЛиверпульЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. Куртуа сделал девять сейвов и был признан лучшим игроком финала.

Фанаты «Атлетико» потребовали снять памятную доску Куртуа на аллее легенд «матрасников». Президент клуба Энрике Сересо в понедельник на просьбу фанатов сказал: «Если вы хотите снять доску с Куртуа, возьмите кирку и лопату и снимите ее». Через несколько часов неизвестные сорвали памятную доску бельгийского голкипера.

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год. В составе мадридского клуба он провел 154 матча, стал чемпионом Испании, обладателем кубка страны и победителем Лиги Европы. «Атлетико» размещает памятные доски в честь игроков, которые провели за клуб более 100 встреч. Куртуа вместе с «Атлетико» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
 Главная любовь Винер-Усмановой. Что безумного сделал для нее муж-миллиардер
Ангел с тату Путина: красавица-фигуристка выходит замуж за звезду балета
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь