В Мадриде сорвали памятную доску Куртуа после победы «Реала» в финале ЛЧ

В субботу «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. Куртуа сделал девять сейвов и был признан лучшим игроком финала.

Фанаты «Атлетико» потребовали снять памятную доску Куртуа на аллее легенд «матрасников». Президент клуба Энрике Сересо в понедельник на просьбу фанатов сказал: «Если вы хотите снять доску с Куртуа, возьмите кирку и лопату и снимите ее». Через несколько часов неизвестные сорвали памятную доску бельгийского голкипера.

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год. В составе мадридского клуба он провел 154 матча, стал чемпионом Испании, обладателем кубка страны и победителем Лиги Европы. «Атлетико» размещает памятные доски в честь игроков, которые провели за клуб более 100 встреч. Куртуа вместе с «Атлетико» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14.