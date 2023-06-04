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20:28 (мск), источник: Sport24

Хесус Навас из «Севильи» признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2022/23

Защитник «Севильи» Хесус Навас признан УЕФА лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2022/23, сообщается на сайте организации.

СевильяЛига Европы: таблица и календарь
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37-летний испанец провел в турнире 9 матчей и помог своей команде завоевать трофей. В финале «Севилья» в серии пенальти победила «Рому».

Лучшим молодым игроком Лиги Европы признан 20-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
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