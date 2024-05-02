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10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн рассказал, что Беллингем пытался его отвлечь перед пробитием пенальти в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн считает, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем хотел сбить его с толку перед пробитием пенальти в первом матче ½ финала Лиги чемпионов (2:2).

Бавария
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Источник: Reuters

30-летнему футболисту все же удалось реализовать 11-метровый на 57-й минуте встречи. Таким образом, англичанин забил свой 73-й гол с пенальти за карьеру.

«Беллингем что-то сказал мне перед пенальти, но я не знаю, что именно. Я заметил, как он что-то пробормотал мне на ухо. Наверное, мне следовало спросить его, чего он хочет. Но я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти, и был уверен, что он хочет меня сбить с толку. К счастью, он не смог этого сделать, и я забил», — приводит Marca слова Кейна.

Ответная игра между командами состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.

Бавария
2:2
Первый тайм: 0:1
Реал
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