Кейн рассказал, что Беллингем пытался его отвлечь перед пробитием пенальти в матче Лиги чемпионов

«Беллингем что-то сказал мне перед пенальти, но я не знаю, что именно. Я заметил, как он что-то пробормотал мне на ухо. Наверное, мне следовало спросить его, чего он хочет. Но я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти, и был уверен, что он хочет меня сбить с толку. К счастью, он не смог этого сделать, и я забил», — приводит Marca слова Кейна.