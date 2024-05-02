Колыванов: «Роме» достался опасный соперник, «Байер» может попытаться замахнуться на требл

«“Рома” прогрессирует. Команда борется в чемпионате за четвертое место. Надеюсь, они сделают все, чтобы добиться положительного результата и в Лиге Европы, и в чемпионате.



“Роме” достался опасный соперник. “Байер” — интересная команда с подбором футболистов высокого уровня. Немецкие клубы всегда здорово выглядят. В этом матче возможно все. Команды точно не уйдут с поля без забитых мячей, так что забьют обе.



Фаворита сложно выделить в этой паре. “Байер” вообще может попытаться замахнуться на требл», — приводит слова Колыванов ODDS.ru.