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Футбол. Лига Европы. Все результаты
12:23 (мск), источник: Sports

Алекс Гримальдо: «Байер» не упустит шанс выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Хотим требл — команда полна уверенности

Алекс Гримальдо рассказал о желании выиграть три трофея за сезон.

БайерЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сегодня «Байер» встретится с «Ромой» в первой полуфинальной игре Лиги Европы. Клуб уже выиграл Бундеслигу и вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Кайзерслаутерном».

«Мы голодны до успеха. Знаем, что это невероятный год, и хотим использовать его по максимуму. “Байер” не упустит шанс выиграть Лигу Европы и Кубок Германии.

Мы хотим требл, хотим продолжать творить историю, и команда полна уверенности», — сказал защитник «Байера» Алекс Гримальдо.

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