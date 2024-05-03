«Марсель» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче полуфинала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 2 мая. Французский футбольный клуб «Марсель» дома сыграл вничью с итальянской «Аталантой» со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

В составе «Марселя» гол забил Шансель Мбемба-Мангулу (20-я минута). У «Аталанты» отличился Джанлука Скамакка (11). Ответная игра пройдет 9 мая в Бергамо.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

На групповом этапе «Аталанта» заняла первое место в группе D, «Марсель» стал вторым в группе B. В ⅛ финала «Аталанта» победила португальский «Спортинг» (1:1, 2:1), в четвертьфинале команда была сильнее английского «Ливерпуля» (3:0, 0:1). «Марсель» в раунде плей-офф прошел украинский «Шахтер» (2:2, 3:1), в ⅛ финала французская команда переиграла по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (4:0, 1:3). В четвертьфинале «Марсель» играл с «Бенфикой», по итогам двух матчей была зафиксирована ничья (1:2, 1:0), в серии пенальти сильнее оказался «Марсель».

В другом полуфинале германский «Байер» на выезде победил итальянскую «Рому» со счетом 2:0. Команда из Леверкузена продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 47 игр. Ответный матч между командами пройдет 9 мая в Германии.