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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» с трудом унесла ноги из Марселя. А Миранчук был очень близок к голу

Алексей сыграл меньше 10 минут, но всё равно создал момент и мог забить победный мяч в концовке.

Марсель
АталантаЛига Европы: таблица и календарь
Марсель — Аталанта — 1:1, обзор матча, составы, статистика Алексея Миранчука, 2 мая 2024 года, Лига Европы, календарь | Источник: Чемпионат.com

«Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью в первом полуфинале Лиги Европы с «Марселем». Это был тяжёлый матч для итальянцев. Ответная игра состоится 9 мая, а победитель, по-видимому, встретится с невероятным «Байером».

Миранчук опять остался на скамейке запасных «Аталанты». Наверное, только у Джан Пьеро Гасперини может не попадать в стартовый состав самый результативный игрок команды в году (россиянин набрал 3+9 в 2024-м). В Марселе тренер бергамасков сформировал атаку из трио Копмейнерс — Де Кетеларе — Скамакка.

Хозяева побольше владели мячом, а «Аталанта» прессинговала в фирменном стиле, разбирая соперников один в один. Правда, в атаке у бергамасков поначалу не было остроты, но на 11-й минуте они забили первым же ударом. Копмейнерс вырезал передачу на Скамакку, оборона «Марселя» провалилась по центру, а Мбемба сломал линию офсайда. Нападающий решил эпизод двумя касаниями.

Потом «Аталанта» потеряла защитника Колашинаца, который ещё в прошлом сезоне выступал за «Марсель». Босниец здорово сыграл в опасном моменте у своих ворот, сняв мяч фактически с головы Сарра, имевшего возможность забить в пустые ворота. Однако при приземлении Колашинац получил травму — потребовалась замена. А ведь у «Аталанты» и без того проблемы с защитниками.

Провансальцы врубили максимальные скорости и в середине первого тайма отыгрались. Главный герой этого эпизода — правый латераль Клосс. Хитрым финтом он заработал угловой, затем быстро разыграл его. Мяч доставили игрокам «Марселя», находившимся за штрафной «Аталанты», а команде Гасперини не хватило игроков в этой зоне. Мбемба исправился — как рукой положил мяч издали. От штанги, но с удачным рикошетом.

До перерыва «Марсель» мог забить ещё. Верный шанс загубил Обамеянг! Форвард выходил один на один и не попал в створ, а ведь это лучший бомбардир Лиги Европы. Бывает, даже великие мастера ошибаются в простых моментах.

После перерыва команды крепко схватили друг друга, игра была равной, но и в таком футболе «Марсель» атаковал опаснее «Аталанты». Болельщики провансальцев оказывали мощнейшее давление на бергамасков, а с трибун вместе с ними и со своим ребёнком наблюдал за битвой экс-спартаковец Жиго. Он пропускал матч из-за перебора карточек.

На исходе часа матча Гасперини поменял Скамакку, но усилил атаку не Миранчуком, а Лукманом. Нигериец здорово вошёл в игру, тем не менее после 10 минут активности растворился на поле. А «Марсель» выходил из-под прессинга «Аталанты» и продолжал создавать моменты. Хозяева забили, однако гол отменили из-за офсайда у Луиса Энрике. После этого Унаи — одно из открытий ЧМ-2022 — зарядил в крестовину фактически с полукруга.

Миранчук появился на поле только на 84-й минуте вместо Де Кетеларе. За такой короткий отрезок сложно было проявить себя, а Алексей всё же кое-что показал. Россиянин действовал в правом полуфланге и для начала совершил впечатляющий проход, выцарапав мяч, но упёрся в штрафной в защитников. Затем Миранчук едва не забил ударом с 18−19 метров — мяч пролетел совсем рядом со штангой.

Судья добавил лишь две минуты, и ничего опасного соперники уже не создали. Статистика Миранчука: пять касаний мяча, одна точная передача из двух и один удар. Остаётся надеяться, что в ответном матче россиянин получит от Гасперини больше времени.

Анатолий Романов

Марсель
1:1
Первый тайм: 1:1
Аталанта
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