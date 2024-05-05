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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» потеряла Рафаэла Геррейру перед ответным матчем ½ финала ЛЧ с «Реалом»

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру пропустит ближайшие матчи команды из-за тяжёлых травм, полученных в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (1:3).

Бавария
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«Бавария» потеряла Рафаэла Геррейру перед ответным матчем ½ финала ЛЧ с "Реалом | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает мюнхенский клуб на своём официальном сайте.

Сообщается, что у португальского защитника после прохождения медобследования диагностировали повреждения капсулы коленного сустава и крестообразных связок, которые не позволят футболисту помочь своей команде в предстоящих матчах, в частности, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» состоится в среду, 8 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2.

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