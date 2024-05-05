«Бавария» потеряла Рафаэла Геррейру перед ответным матчем ½ финала ЛЧ с "Реалом | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает мюнхенский клуб на своём официальном сайте.

Сообщается, что у португальского защитника после прохождения медобследования диагностировали повреждения капсулы коленного сустава и крестообразных связок, которые не позволят футболисту помочь своей команде в предстоящих матчах, в частности, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».