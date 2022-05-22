«Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии по футболу

«Милан» набрал 86 очков в 38 матчах и занял первое место в турнирной таблице, став 19-кратным чемпионом Италии. Второе место занял «Интер», победивший в заключительном туре «Сампдорию» со счетом 3:0 и набравший 84 очка. Третье место занял «Наполи» с 79 очками. В списке лучших бомбардиров лидирует нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, забивший 27 голов, в списке ассистентов — нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, сделавший 14 результативных передач. В текущем сезоне серии A осталось провести два матча — «Венеция» примет «Кальяри», а «Салернитана» на своем поле встретится с «Удинезе».

«Милан» догнал по количеству побед в чемпионате Италии «Интер», чаще побеждал только «Ювентус» (36 раз). В активе «Милана» также семь побед в Лиге чемпионов, пять — в Кубке Италии и Суперкубке УЕФА, семь — в Суперкубке Италии, одна — в клубном чемпионате мира. Для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли это первый титул в тренерской карьере. В качестве игрока Пиоли в составе «Ювентуса» выигрывал чемпионат Италии в 1986 году, также на его счету победы в Кубке европейских чемпионов и Межконтинентальном кубке в 1985 году. Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года с контрактом до конца сезона-2019/20, команде удалось занять шестое место по итогам того чемпионата, что было лучшим результатом с 2013 года, после чего с Пиоли был подписан долгосрочный контракт.