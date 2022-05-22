«Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии по футболу
ТАСС, 22 мая. «Милан» в воскресенье на выезде победил «Сассуоло» со счетом 3:0 в матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу и впервые с 2011 года стал победителем турнира.
ТАСС, 22 мая. «Милан» в воскресенье на выезде победил «Сассуоло» со счетом 3:0 в матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу и впервые с 2011 года стал победителем турнира.
В составе «Милана» голы забили Оливье Жиру (17-я, 32-я минуты) и Франк Кессье (36).
«Милан» набрал 86 очков в 38 матчах и занял первое место в турнирной таблице, став 19-кратным чемпионом Италии. Второе место занял «Интер», победивший в заключительном туре «Сампдорию» со счетом 3:0 и набравший 84 очка. Третье место занял «Наполи» с 79 очками. В списке лучших бомбардиров лидирует нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, забивший 27 голов, в списке ассистентов — нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, сделавший 14 результативных передач. В текущем сезоне серии A осталось провести два матча — «Венеция» примет «Кальяри», а «Салернитана» на своем поле встретится с «Удинезе».
«Милан» догнал по количеству побед в чемпионате Италии «Интер», чаще побеждал только «Ювентус» (36 раз). В активе «Милана» также семь побед в Лиге чемпионов, пять — в Кубке Италии и Суперкубке УЕФА, семь — в Суперкубке Италии, одна — в клубном чемпионате мира. Для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли это первый титул в тренерской карьере. В качестве игрока Пиоли в составе «Ювентуса» выигрывал чемпионат Италии в 1986 году, также на его счету победы в Кубке европейских чемпионов и Межконтинентальном кубке в 1985 году. Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года с контрактом до конца сезона-2019/20, команде удалось занять шестое место по итогам того чемпионата, что было лучшим результатом с 2013 года, после чего с Пиоли был подписан долгосрочный контракт.
Вратарь «Милана» Майк Меньян был признан лучшим голкипером сезона, лучшим защитником признали Глейсона Бремера из «Торино», лучшим полузащитником — Марцело Брозовича из «Интера», лучшим нападающим — Чиро Иммобиле из «Лацио». Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович является единственным в составе «Милана» игроком, побеждавшим с клубом в чемпионате в сезоне-2010/11, футболист стал пятикратным чемпионом Италии.
В следующем сезоне «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус», занявший четвертое место, сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. «Лацио» и «Рома», расположившиеся на пятом и шестом местах соответственно, выступят в групповом этапе Лиги Европы, «Фиорентина» заняла седьмое место и сыграет в квалификации Лиги конференций. «Венеция» и «Дженоа» покинули чемпионат Италии. По итогам заключительных двух матчей станет известна третья команда, покидающая высший дивизион чемпионата Италии.