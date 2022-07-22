«Минск» победил на старте 15-го тура женского чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня в стартовом поединке 15-го тура вице-чемпионки страны обыграли на поле столичного стадиона «Трактор» юниорскую сборную Беларуси (U-19) с результатом 2:0. Оба мяча забила лучший бомбардир белорусского первенства кенийка Вафула Некеса, на счету которой теперь 31 гол.

Завтра лидеры турнира футболистки столичного «Динамо-БГУФК» примут на своей арене «Бобруйчанку», а в Бресте местное «Динамо» сыграет с могилевским «Днепром». Еще две встречи состоятся в воскресенье, 24 июля: «Гомель» — «Сморгонь», «Витебск» — «Зорка-БДУ» (Минск).