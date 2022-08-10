Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Витория Гимарайнш
Хайдук С
10
Футбол. Еврокубки
9.08
Б-36
Виборг
12
Футбол. Еврокубки
9.08
Штурм
Динамо К
12
Футбол. Еврокубки
9.08
ПСВ
Монако
32
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс
Юнион
30
Футбол. Еврокубки
9.08
Шкупи
Шэмрок Роверс
12
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
12.07
Шахтер Кг
Аксу
42
12.07
Туран
Актобе
02
4.07
Ордабасы
Каспий
41
3.07
Аксу
Кызыл-Жар
10
3.07
Астана
Мактаарал
40
3.07
Кайрат
Акжайык
20
2.07
Атырау
Тараз
00
2.07
Шахтер Кг
Актобе
23
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о переходе французского форварда

«Астана» объявила о трансфере французского нападающего Килана Лебона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Астана"

Он выступал на родине за такие клубы, как «Амьен», «Париж» и «Шамбли». Последним клубом легионера был болгарский «Берое», в составе которого он играл два сезона.

В «Астане» он будет играть под номером 19.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь