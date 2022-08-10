«Астана» объявила о переходе французского форварда
«Астана» объявила о трансфере французского нападающего Килана Лебона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Астана» объявила о трансфере французского нападающего Килана Лебона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он выступал на родине за такие клубы, как «Амьен», «Париж» и «Шамбли». Последним клубом легионера был болгарский «Берое», в составе которого он играл два сезона.
В «Астане» он будет играть под номером 19.