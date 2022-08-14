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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Определились все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу

Определились все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: КФФ

Сегодня, 14 августа, состоялись заключительные матчи группового этапа. Так, «Актобе» дома обыграл «Тобол» — 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Артурас Жулпа.

При этом актюбинцы забили уже на третьей минуте, однако взятие ворот отменили.

Благодаря этой победе «красно-белые» набрали восемь очков и заняли третье место в группе, тогда как костанайцы с тремя баллами стали последними. Однако обе команды не смогли выйти в плей-офф, куда от квартета пробились «Тараз» (12) и «Мактаарал» (10).

В параллельном матче «Кайсар» дома обыграл «Кызыл-Жар» со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Кирилл Сидоренко (11-я и 23-я минуты), еще один мяч забил Руслан Сахалбаев (64-я с пенальти). У гостей отличился Максим Чиканчи (22-я).

Таким образом, «волки» набрали 13 очков и с первого места в группе вышли в плей-офф. Вторая путевка досталась «Акжайыку» (10), который по дополнительным показателям обошел «Каспий» (10). Петропавловцы же с одним баллом замкнули группу.

Ранее в плей-офф также вышли «Кайрат», «Ордабасы», «Астана» и «Шахтер».

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