Гордейчук признан лучшим игроком 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу

После серии неудачных игр футболисты брестского «Динамо» за четвертый матч набрали очки, победив у себя дома «Минск» со счетом 3:1. В этой встрече капитан брестчан Михаил Гордейчук был одним из лучших, оформив голевой дубль. После этой виктории динамовцы поднялись на 14-е место в турнирной таблице.