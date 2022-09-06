Гордейчук признан лучшим игроком 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу

После серии неудачных игр футболисты брестского «Динамо» за четвертый матч набрали очки, победив у себя дома «Минск» со счетом 3:1. В этой встрече капитан брестчан Михаил Гордейчук был одним из лучших, оформив голевой дубль. После этой виктории динамовцы поднялись на 14-е место в турнирной таблице.
Михаил Гордейчук также стал автором самого красивого гола минувшего тура, поразив ворота минчан эффектным дальним ударом в конце первого тайма.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: «Шахтер» (Солигорск) — 40 очков (19 матчей), «Динамо» (Минск) — 39 (19), БАТЭ — 39 (20), «Энергетик-БГУ» — (Минск) — 38 (19), «Минск» — 33 (20), «Ислочь» (Минский район) — 31 (20), «Гомель» — 31 (20), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 29 (20), «Неман» (Гродно) — 27 (19), «Славия» (Мозырь) — 25 (20), «Белшина» (Бобруйск) — 23 (20), «Слуцк» — 21 (20), «Витебск» — 18 (20), «Динамо» (Брест) — 15 (19), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (20), «Днепр» (Могилев) — 9 (20).
В следующем туре встречаются:
9 сентября. «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест), «Славия» (Мозырь) — «Слуцк»;.
10 сентября. «Минск» — «Ислочь» (Минский район), «Днепр» (Могилев) — «Витебск», БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск);.
11 сентября. «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Белшина» (Бобруйск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск).