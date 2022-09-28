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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Аль-Хиляля» объяснил, почему сорвался переход Роналду

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Фахад бен Нафель заявил, что клуб вел переговоры с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, но трансфер не состоялся из-за запрета на регистрацию новичков.

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Источник: Reuters

В июле издание AS сообщило, что неназванная команда из Саудовской Аравии предложила «Манчестер Юнайтед» за трансфер португальца 30 миллионов евро. Нападающий по двухлетнему контракту должен был заработать 250 миллионов евро.

«Да, мы вели переговоры с Криштиану Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах. “Аль-Хилаль” может приглашать мировых звезд, но нам помешало решение о запрете на регистрацию новых игроков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это решение, но откладывали их вступление в финальную фазу до тех пор, пока запрет не сняли», — цитирует бен Нафеля Metro со ссылкой на интервью, опубликованное на YouTube-канале Thamanya.

Роналду 37 лет, он перешел в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года. За сборную Португалии Роналду провел 189 матчей, в которых забил 117 голов.

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