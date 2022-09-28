Президент «Аль-Хиляля» объяснил, почему сорвался переход Роналду

«Да, мы вели переговоры с Криштиану Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах. “Аль-Хилаль” может приглашать мировых звезд, но нам помешало решение о запрете на регистрацию новых игроков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это решение, но откладывали их вступление в финальную фазу до тех пор, пока запрет не сняли», — цитирует бен Нафеля Metro со ссылкой на интервью, опубликованное на YouTube-канале Thamanya.